Inter resolve jogo em 15 minutos, bate o Esportivo e vai à final do 2º turno

O Internacional está na final do returno do Campeonato Gaúcho. Neste domingo (2), o Colorado resolveu o jogo contra o Esportivo em 15 minutos. Marcou o primeiro com menos de um minuto de jogo e aplicou 4 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Guerrero e Boschilia.

O destaque da partida foi Thiago Galhardo, que não deixou dúvida sobre sua condição de titular. Depois de desbancar D’Alessandro da equipe, ele novamente ocupou bem o posto de companheiro de Guerrero. Marcou, de cabeça, o primeiro gol do jogo. Recuperou a bola e deu assistência para o peruano no terceiro e firmou posto na equipe de Coudet.

O Internacional resolveu o jogo rápido. Com menos de um minuto, já estava na frente, com gol de Thiago Galhardo. E seguiu pressionando, tanto que Marcos Guilherme marcou em seguida e Guerrero fez o terceiro.

Com jogo resolvido em 15 minutos, o Colorado diminuiu o ritmo e administrou a vitória, nunca fugindo de suas características ofensivas e de pressão na saída rival. Só foi ameaçado em cruzamentos. No segundo tempo, Eduardo Coudet tratou de tirar os principais jogadores do time e preservar a equipe pensando na final. Mas ainda viu Boschilia marcar mais um.

O Esportivo começou o jogo decidido a se defender. Com três zagueiros e laterais defensivos formando uma linha de 5 atrás, a meta de Carlos Moraes era não sofrer gols. Não durou um minuto. Com 38 segundos de jogo a zaga falhou e Galhardo marcou de cabeça. As únicas chegadas do visitante ocorreram em cruzamentos. O Esportivo não conseguiu, em momento algum, se aproximar do Colorado.

Depois de praticamente cinco meses, o Internacional voltou a jogar no Beira-Rio. Com a liberação da prefeitura de Porto Alegre, o Colorado atuou novamente em seus domínios. Desde o dia 8 de março que o Gigante não recebia o time. O estádio esteve decorado com fotos de torcedores e ainda contou com os cânticos tradicionais no sistema de som.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Fuchs, Cuesta (Zé Gabriel), Moisés; Musto, Edenilson (Patrick), Marcos Guilherme (Praxedes), Boschilia; Thiago Galhardo (D’Alessandro), Guerrero (Pottker). T.: Eduardo Coudet

ESPORTIVO

Renan; Vinícius Bovi, Cleiton, Luiz Eduardo (Diogo), Gulithi, Rômulo; Robert, Galiardo (Igor Bosel), João Pedro (Emerson), Gustavo Sapeka (Xaro); Flavio Torres (Marcão). T.: Carlos Moraes

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Jean Pierre Lima

Cartões amarelos: Cleiton e Xaro (Esportivo)

Cartão vermelho: Saravia (Inter)

Gols: Thiago Galhardo, aos 38 segundos, Marcos Guilherme, aos 12min, e Guerrero, aos 14min do primeiro tempo, e Boschilia, aos 15min do segundo tempo

