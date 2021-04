Inter faz demissões e corta gastos para poupar R$ 60 milhões no ano

Entre os nomes desligados do clube, ainda não confirmados oficialmente pelo clube, estão os ex-atacantes Iarley e Fabiano

O Internacional realizou uma série de demissões nesta quarta-feira (7). O processo ainda está em andamento e teve cortes de funcionários no departamento de comunicação, categorias de base, futebol feminino, entre outros setores. Buscando equilíbrio financeiro, o clube espera deixar de gastar R$ 5 milhões por mês em comparação com dezembro do ano passado, totalizando R$ 60 milhões ao ano.

Segundo apurou a reportagem, a decisão reflete impacto do resultado financeiro de 2020, que será apresentado no Conselho Deliberativo nesta semana. O clube fechou com déficit superior a R$ 80 milhões.

O número se deve, também, a uma mudança nos pagamentos de direitos de televisão da temporada passada. Foram pagos 70% em 2020 e 30% em 2021, elevando o déficit e a necessidade de suplementação orçamentária.

Além disso, o orçamento previsto para 2021, que antevê superávit, prevê corte de gastos.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, as demissões não ocorrem de forma isolada. O clube está passando por um processo pesado de redução de custos com fornecedores, está revendo parcerias e contratos, ajustando investimentos a longo prazo. Todos esses processos de controle estão previstos na ideia de controle financeiro.

A meta é atingir o equilíbrio do clube, e as ações são consideradas necessárias para que, a longo prazo, a capacidade de investimento seja recuperada.

O conjunto de ações contempla também o elenco. Desde o início da atual gestão, 20 jogadores já deixaram a folha de pagamento do Inter, entre rescisões de contrato, liberações e negociações. E ainda é possível que outros atletas tenham rumo semelhante.

Para repor, o objetivo é observar sempre as categorias de base antes de ir ao mercado da bola. O técnico Miguel Ángel Ramírez também foi contratado com objetivo de concordar com projeto maior, de reestruturação do clube.

