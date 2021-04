Craques da Saúde: CBF e FFDF entregam ambulância no HRAN

Dentro do cronograma programada pela CBF, o Distrito Federal é o terceiro estado (nesse caso Distrito) a ser contemplado com a ambulância

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), fizeram, nesta quarta-feira (7), a entrega de uma ambulância no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A doação faz parte do Projeto Craques da Saúde, idealizado e praticado pela entidade máxima do futebol nacional, aliado às suas federações filiadas. Daniel Vasconcelos, presidente da FFDF e o Doutor Paulo Roberto da Silva Júnior, diretor do hospital, foram os responsáveis pela entrega.

Dentro do cronograma programada pela CBF, o Distrito Federal é o terceiro estado (nesse caso Distrito) a ser contemplado com a ambulância. Anteriormente foram, pela ordem, Bahia e Santa Catarina. Para Daniel Vasconcelos, é uma honra fazer parte do momento. “É uma iniciativa que demonstra o verdadeiro valor que a CBF dá à nossa sociedade, não é apenas futebol, é também uma entidade que cuida do social no nosso país”, ponderou.

Já o Dr. Paulo Roberto, disse não ter palavras para agradecer. “Vai ser de grande valia para nós, pois além dos pacientes da Covid-19, poderemos utilizar posteriormente em outras especialidades que porventura precisarem. Não há como mensurar o valor de uma ação como essa para nós. A CBF está de parabéns pela iniciativa”, agradeceu.

O Craques da Saúde é um projeto da CBF que doará 27 ambulâncias a unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de todas as Unidades Federativas (UF) do país. Os hospitais públicos com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19 de cada estado ganharão as ambulâncias. As entregas simbólicas foram realizadas em jogos do Brasileirão Assaí, como parte de um agradecimento da CBF, da FIAT e de toda a comunidade do futebol brasileiro a estes Craques da Saúde.

A FIAT FIORINO AMBULÂNCIA é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil e suporte para cilindro de oxigênio e soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS (que permite rápida e fácil higienização), entre outros dispositivos.