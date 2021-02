Inter empata com Corinthians e perde chance de título após tropeço do Flamengo

O Internacional empatou por 0 a 0 com o Corinthians nesta quinta-feira (25), no Beira-Rio, e perdeu a chance de acabar com o jejum de 41 anos sem títulos do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota do Flamengo para o São Paulo no mesmo dia, por 2 a 1, no Morumbi, o time colorado dependia apenas de um triunfo em casa para levantar o troféu, mas vacilou nas poucas oportunidades que teve e não saiu da igualdade com o clube alvinegro.

A partida foi marcada por três intervenções do VAR que anularam uma marcação de pênalti e dois gols do Inter. Com a bola rolando, o time colorado foi pouco incisivo na etapa inicial e tentou pressionar mais após a volta do intervalo. No entanto, parou em boas defesas de Cássio.

Com o empate, o Inter chegou aos 70 pontos e terminou o Brasileiro com apenas um ponto de desvantagem para o Flamengo.

Esse foi o quarto vice-campeonato do time colorado na era dos pontos corridos do Brasileirão. Os outros aconteceram em 2005, 2006 e 2009. A última conquista do clube na competição aconteceu em 1979 com uma equipe liderada pelo lendário Paulo Roberto Falcão.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Mazetti), Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson, Praxedes (Thiago Galhardo), Patrick e Caio Vidal (Peglow); Yuri Alberto (Abel Hernández). T.: Abel Braga

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Marllon), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Roni (Mateus Vital), Cantillo (Camacho), Ramiro (Xavier), Cazares, Otero (Léo Natel); Jô. T.: Vagner Mancini

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de Goiás)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Cantillo, Fábio Santos (COR)

Informações: Folhapress