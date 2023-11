Herói de título do Flamengo é anunciado pela Portuguesa-RJ e usará camisa 100

O jogador foi tratado como o grande reforço para 2024 e utilizará a camisa 100, em alusão ao centenário do clube

BRUNO BRAZ

(UOL-FOLHAPRESS)

Herói do título da Copa do Brasil do Flamengo de 2013, Hernane Brocador foi anunciado pela Portuguesa (RJ) para a temporada de 2024.

O atacante de 37 anos terá contrato de um ano e disputará o Campeonato Carioca, a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Rio pela Lusa carioca.

O jogador foi tratado como o grande reforço para 2024 e utilizará a camisa 100, em alusão ao centenário do clube que será completado na próxima temporada.

Hernane Brocador será apresentado no Ilha Plaza, principal shopping do bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte (RJ), onde se situa a Portuguesa. A data do evento ainda será definida, mas acontecerá na primeira quinzena de dezembro.

O atacante defendeu o Brasiliense em 2022 e 2023, onde fez dez gols em 41 jogos.