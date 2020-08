Hernanes volta a treinar com o time e pode ser opção para Diniz no São Paulo

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (17), dia seguinte à derrota para o Vasco, no CT da Barra Funda. A novidade foi Hernanes. O veterano se recuperou de lombalgia e pôde treinar com o restante do time no campo.

Desta maneira, é possível que o meio campista seja uma opção para Fernando Diniz na partida desta quinta-feira (20), no Morumbi, contra o Bahia, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro -vale lembrar que o São Paulo teve um jogo adiado, contra o Goiás.

Hernanes não está satisfeito com o seu momento no clube e mantém o seu futuro em aberto. Recentemente, ele chegou a descartar que irá se transferir para o Reggina (ITA), clube que vai disputar a Série B da Liga 2020/2021 para o qual foi especulado.

Aos 35 anos, o veterano tem vínculo até 31 de dezembro de 2021 com o São Paulo, que também vive momento instável. Após a retomada das competições, o time tricolor foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Mirassol e somou três pontos em dois jogos pelo Brasileiro.

As informações são da FolhaPress