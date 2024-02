Gustavo Henrique é apresentado no Corinthians e assegura estar 100% fisicamente para estreia

Gustavo Henrique elogiou os primeiros dias de trabalho sob o comando do também recém-chegado António Oliveira

Gustavo Henrique foi oficialmente apresentado como jogador do Corinthians na manhã desta segunda-feira. A oficialização aconteceu em coletiva no CT Joaquim Grava, um dia depois de ser relacionado para sua primeira partida pelo Timão. O zagueiro de 30 anos ficou no banco de reservas na vitória sobre a Portuguesa, no domingo, mas não entrou em campo.

Em sua primeira declaração, o novo reforço disse que se sente apto e preparado para ajudar o clube. Ao chegar ao Corinthians, Gustavo Henrique foi diagnosticado com um desequilíbrio muscular nas pernas, o que demandou três semanas de trabalho para sua liberação. Além disso, durante esse período de recuperação, seu ex-clube, o Valladolid, da Espanha, ficou responsável por seu salário.

“Eu me sinto 100%, vinha jogando e treinando no Valladolid. Quando cheguei aqui constataram que eu tinha um desequilíbrio muscular, entraram em acordo com o Valladolid para pagarem meu salário durante esse tempo. Eu me sinto preparado, estou 100% e espero ajudar o Corinthians”, afirmou o zagueiro.

Gustavo Henrique elogiou os primeiros dias de trabalho sob o comando do também recém-chegado António Oliveira. Ele comparou suas situações, destacando que ambos têm uma grande oportunidade no Corinthians.

“Ele chegou com um ânimo grande, assim como eu é uma grande oportunidade que ele está tendo na carreira. A gente percebeu que tem um grande conhecimento, fez grandes trabalhos e espero que repita isso aqui. Agrada jogar com três zagueiros ou linha de quatro, mas vamos estar sólidos defensivamente para ajudar na busca por resultados”, analisou o zagueiro.

Apesar da forte concorrência no setor defensivo do Corinthians, Gustavo Henrique assegurou que fará o possível para conquistar a titularidade. Atualmente, além de Gustavo, a defesa conta com Caetano, Félix Torres, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca.

“Estamos conversando para entrar em ritmo de treino e jogo para a gente poder estrear. Por onde passo procuro dar o meu olhar, independentemente de estar jogando ou não. Sempre vou buscar a titularidade, sempre respeitando o treinador e meus companheiros”, completou.

Gustavo Henrique agora fica na expectativa pela sua estreia, que pode ocorrer na partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), em Ribeirão Preto. Isso porque Raul Gustavo está suspenso e uma vaga na defesa está em aberto. Para contar com o defensor, António Oliveira precisará de uma liberação do departamento médico.

A contratação de Gustavo Henrique foi vista como uma oportunidade de mercado pela diretoria do Corinthians, que prioriza a chegada de jogadores com menos de 30 anos. O Timão concluiu a operação sem custos e ficou com 70% dos direitos econômicos do jogador – os outros 30% permanecem com o clube espanhol. Seu contrato é válido até 31 de dezembro de 2025.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique defendeu a equipe paulista de 2012 a 2020, quando se transferiu para o Flamengo. Em 2022, foi emprestado ao Fenerbahçe, na Turquia, e, no ano seguinte, foi vendido ao Valladolid, seu último clube antes de ingressar no Corinthians.

Estadão conteúdo