Guardiola é eleito Melhor Técnico do Mundo no Fifa The Best pela 1ª vez

São Paulo, SP (Folhapress)

Pep Guardiola ganhou nesta segunda-feira (15) um dos poucos troféus que faltava em sua galeria: o prêmio de melhor técnico do mundo de futebol masculino pelo Fifa The Best.

Guardiola superou a concorrência de dois técnicos italianos. Luciano Spaletti (ex-Napoli e atualmente na seleção italiana) e Simone Inzaghi (Inter de Milão) completaram o pódio de principais treinadores do planeta em 2023.

Esta é a primeira vez que Guardiola ganha a honraria no The Best. O técnico espanhol foi eleito Melhor do Mundo pela Fifa em 2011, quando comandava o Barcelona. Desde que oThe Best foi criado em 2016, a melhor colocação de Pep havia sido o segundo lugar em 2019.

A premiação coroa uma temporada quase perfeita para Guardiola. No período levado em consideração para premiações do futebol masculino (19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023), o Manchester City conquistou a tríplice coroa: Liga dos Campeões,

Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Ainda em 2023, ele ergueu as taças do Mundial de Clubes e da Supercopa da Uefa. “Gostaria de dividir esse momento e esse troféu maravilhoso com os jogadores do Manchester City, e com as pessoas que confiam em mim e me apoiaram. O Barcelona é a minha equipe de coração, eu devo tudo ao Barcelona, nasci lá. Mas a mudança para o Manchester City foi especial, foi algo construído passo a passo”, afirmou o técnico.

Sarina conquista o prêmio pela quarta vez

Sarina Wiegman, da seleção inglesa, foi eleita a melhor técnica do mundo de futebol feminino. A holandesa superou a concorrência de Emma Hayes (Chelsea) e Jonathan Giráldez (Chelsea).

Sarina é a maior vencedora do prêmio da Fifa. Ela recebeu o reconhecimento em 2017, 2020 (comandando a seleção holandesa nas duas ocasiões), 2022 e 2023 (ambas comandando a seleção inglesa).

A Inglaterra de Sarina Wiegman foi vice-campeã mundial. As Lionesses perderam a final da Copa do Mundo para a Espanha. A seleção inglesa conquistou a Finalíssima em 2023, superando o Brasil nos pênaltis.