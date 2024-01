Brasil e Espanha farão amistoso contra o racismo no dia 26 de março

O amistoso servirá para “reforçar o compromisso contra a violência e o racismo”, com “uma grande festa do futebol entre as seleções”

O jogo amistoso entre Brasil e Espanha, organizado em resposta aos insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, será disputado no dia 26 de março no estádio Santiago Bernabéu, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (15).

Em junho de 2023, as federações dos dois países chegaram a um acordo para a realização do jogo em Madri no mês de março deste ano, mas ainda não haviam confirmado uma data.

O amistoso servirá para “reforçar o compromisso contra a violência e o racismo”, com “uma grande festa do futebol entre duas das seleções mais potentes do panorama internacional”, explicou a RFEF em um comunicado.

Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas em 21 de maio do ano passado, em um jogo do Real Madrid contra o Valencia no Estádio Mestalla. O caso gerou indignação no mundo do futebol e a abertura de uma investigação por parte da Justiça espanhola.

Na ocasião, a RFEF admitiu que o futebol espanhol tinha “um problema” com o racismo.

Em junho, quatro torcedores do Atlético de Madrid, acusados de terem simulado o enforcamento de Vini Jr. pendurando um boneco em uma ponte da capital espanhola, foram proibidos pela Justiça de entrarem em estádios de futebol durante dois anos.

