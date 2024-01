Bruno Rodrigues assume camisa que não deixa saudade no torcedor

O jogador já chega com a missão de quebrar uma mística do número: os últimos jogadores que utilizaram ele não deixaram saudades no torcedor.

Wesley (Cruzeiro)

O atacante era da base do Palmeiras e foi promovido ao elenco profissional em 2020 após bom desempenho na Série B com o Vitória no ano anterior.

Em sua primeira temporada, ele atuou em 25 jogos, marcou 5 gols e deu 6 assistências. Um bom desempenho para um jogador que fazia seu primeiro ano com o time principal.

Em 2021, Wesley usava a camisa 47, mas herdou a camisa 11 após Rony ficar com o número 7 com o empréstimo de Dudu para o Al Duhail, do Qatar.

O jogador não conseguiu manter uma constância no Palmeiras e se tornou apenas um atleta que entrava nos minutos finais das partidas. O Alviverde negociou 50% dos direitos econômicos do jogador com o Cruzeiro por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões na época) no final de 2022. Ele não está fazendo muito sucesso na Raposa.

Bruno Tabata (Qatar SC)

O Palmeiras pagou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na época) para tirar o meia-atacante Bruno Tabata do Sporting em agosto de 2022.

Tabata chegou ao clube com grandes expectativas, mas não conseguiu ter bom desempenho e já até deixou o clube. Em 32 jogos pelo Palmeiras, ele marcou apenas dois gols e deu uma assistência.

Ele foi apresentado com a camisa 27, mas depois vestiu a camisa 11. Atualmente ele está emprestado ao Qatar SC e o clube qatari tem opção de compra.

Rony

A última lembrança positiva do torcedor do Palmeiras com a camisa 11 foi com Rony. Foi usando esse número que o atacante deu a assistência para Breno Lopes marcar o gol do título da final da Copa Libertadores de 2020.

No ano seguinte, ele assumiu a camisa 11. E em 2022, com a volta de Dudu, virou o camisa 10 do Palmeiras.