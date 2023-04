Guarani oficializa zagueiro Walber e encerra preparação para encarar o Avaí

“Walber está de volta! Seja bem-vindo”, postou o Guarani junto com um vídeo com a mensagem ‘AGORA É VERDADE’.

Depois de mais de uma semana após o zagueiro adiantar o retorno em uma postagem em suas redes sociais, enfim o Guarani anunciou oficialmente nesta quinta-feira o retorno de Walber para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já vinha treinando com o restante do elenco. Seu nome já estava no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

“Walber está de volta! Seja bem-vindo”, postou o Guarani junto com um vídeo com a mensagem ‘AGORA É VERDADE’. Seu contrato, por empréstimo, será válido até o final do ano. O atleta pertence ao Athletico-PR, com quem tem vínculo até dezembro de 2024.

O zagueiro de 25 anos já defendeu o Guarani na temporada 2020, quando se destacou e acabou sendo contratado em definitivo pelo Athletico-PR. Antes já havia defendido Botafogo-PB, Sport e Figueirense. No ano passado, jogou no Novorizontino e, nesta temporada, atuou no ABC, durante o Campeonato Potiguar. Ele chega ao estádio Brinco de Ouro para suprir a saída de Luciano Castán, que se transferiu para o Cruzeiro.

PREPARAÇÃO PARA A ESTREIA

Em campo, o Guarani fez o último treino de preparação para encarar o Avaí na sexta-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, no jogo de abertura da Série B. Para o duelo, o técnico Bruno Pivetti ainda tem algumas dúvidas e fez mistério sobre a provável escalação.

De qualquer forma, a base do time será a mesma que fez um jogo-treino no último final de semana contra o SKA Brasil. Mas alguns reforços podem aparecer entre os titulares. Os candidatos são o goleiro Pegorari, o volante Lucas Araújo e o meia Régis, principal contratação para a Série B.

O Guarani, então, poderá entrar em campo com a seguinte formação: Tony (Pegorari); Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson (Lucas Araújo), Bruninho (Régis) e Bruno José; Isaque e Neilton (Bruno Mendes).