Grêmio vence o Bahia com pênalti polêmico e ganha fôlego após eliminação na Copa do Brasil

O Grêmio reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro e ganhou um respiro na tabela ao derrotar o Bahia por 1 a 0 neste domingo, na Arena Grêmio, pela décima rodada. A vitória veio com um pênalti polêmico convertido por Braithwaite, suficiente para aliviar o ambiente depois da recente eliminação na Copa do Brasil diante do CSA.

A partida foi cercada por tensão fora de campo. Incomodado com decisões recentes da arbitragem, o clube gaúcho chegou a montar uma comitiva para formalizar reclamações sobre possíveis erros contra a equipe. A ironia do destino quis que o gol da vitória surgisse justamente em um lance controverso, alvo de protestos do lado baiano.

Com o resultado, o Grêmio se afastou da zona de rebaixamento e chegou aos 12 pontos. Já o Bahia, que buscava se aproximar da ponta da tabela, estacionou nos 15 pontos e desperdiçou a chance de encostar nos líderes.

Grêmio e Bahia protagonizaram um primeiro tempo movimentado neste domingo. A etapa inicial teve alternância no controle da partida, boas chances de gol para ambos os lados e terminou empatada sem gols.

A equipe mandante começou melhor e controlou os primeiros 15 minutos, pressionando no campo ofensivo. As principais chegadas vieram com Dodi, Amuzu – em duas finalizações perigosas – e Braithwaite, que desperdiçou grande chance dentro da pequena área após cruzamento da direita, já nos minutos finais.

O Bahia, no entanto, reagiu ainda no primeiro tempo e passou a dominar as ações. Lucho Rodríguez teve duas boas oportunidades, e a equipe quase abriu o placar em uma bola parada de Juba, defendida por Volpi. Na sequência do lance, Gilberto finalizou e a defesa cortou. No segundo rebote, David Duarte mandou para fora.

Nos minutos finais, o Bahia permaneceu no campo de ataque, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. O empate parcial refletiu o equilíbrio e a intensidade dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com nova dose de polêmica. Logo nos primeiros minutos, Cristaldo lançou Braithwaite, que caiu dentro da área após dividida com o goleiro Marcos Felipe. O árbitro assinalou pênalti e, mesmo após revisão no VAR, manteve a marcação. Aos 15 minutos, o atacante dinamarquês cobrou no centro do gol e deslocou o goleiro para abrir o placar.

Atrás no marcador, o Bahia partiu com tudo para o ataque. Juba quase empatou ao cobrar escanteio pela esquerda – a bola cruzou toda a pequena área após desvio, e Erick Pulga, livre, não conseguiu finalizar com precisão. A pressão seguiu até os minutos finais, mas o time baiano parou na defesa gremista e saiu de campo sem pontuar.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o São Paulo no sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo, às 16h, o Grêmio visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 BAHIA

GRÊMIO – Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Cristian Olivera (Aravena), Braitwaite (Arezo) e Amuzu (Pavón). Técnico: Mano Menezes.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Kayky); Cauly (Iago), Lucho Rodriguez (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Braithwaite, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Amuzu e Cristaldo e Pavón (Grêmio); Caio Alexandre, David Duarte, Everton Ribeiro e Santiago Mingo (Bahia)

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ)

RENDA – R$ 883.424,00

PÚBLICO – 14.050 torcedores

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadão Conteúdo