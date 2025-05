Real Madrid anuncia Xabi Alonso como técnico para substituir Ancelotti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Real Madrid anunciou neste domingo (25) a contratação do técnico Xabi Alonso. O ex-Bayer Leverkusen assume o posto de Carlo Ancelotti, que se despediu ontem e irá para a seleção brasileira.

O time merengue fechou com Xabi por três temporadas. O contrato do treinador irá de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2028.

O ex-jogador será o comandante merengue no Super Mundial. Especulava-se na imprensa espanhola que o time merengue disputaria a competição com um técnico interino, com Xabi assumindo apenas na próxima temporada.

Xabi trabalhou nas categorias de base do Real e agora fará estreia pelo profissional. O ex-jogador foi campeão da Liga e do Torneio dos Campeões na temporada 2018/19 pela categoria Infantil A.

Ele brilhou no time merengue como jogador, onde atuou entre 2009 e 2014. Foram seis títulos conquistamos, entre eles uma Liga dos Campeões, e 236 partidas oficiais.

Xabi retorna ao clube madrilenho após uma passagem histórica pelo Bayer Leverkusen, com direito a conquista do Campeonato Alemão 2023/24, destronando o Bayern de Munique.