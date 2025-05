Ancelotti deixa Madri e deve chegar neste domingo no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Carlo Ancelotti embarcou para o Brasil na manhã deste domingo (25). O voo do ex-técnico do Real Madrid e novo treinador da seleção brasileira deixou a capital espanhola por volta das 10h30 da manhã, no horário de Brasília, e deve pousar no Rio de Janeiro por volta das 20h.

Antes de deixar a Espanha, o técnico tirou uma foto com o empresário Diego Fernandes, que conduziu as negociações com o italiano. O brasileiro trajava a camisa amarela da seleção brasileira.

O Real Madrid anunciou, também na manhã deste domingo, que o ex-jogador Xabi Alonso assume o time pelas próximas três temporadas. Assim como Ancelotti na seleção, ele deve ser apresentado na segunda-feira (26).

A apresentação de Ancelotti está marcada para as 15h, no horário de Brasília, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, bairro em que está a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O técnico vai fazer a primeira convocação no evento.

Os próximos jogos da seleção, eliminatórias para a Copa do Mundo, ocorrem já em 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai.

Em um domingo agitado, a CBF elegeu, também, o seu novo dirigente. Com eleição de candidatura única, Samir Xaud foi confirmado o novo presidente da entidade.