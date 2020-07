Grêmio diz que dois jogadores testaram positivo para coronavírus

PUBLICIDADE

Jeremias Wernek

Porto Alegre, RS

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (13) que dois de seus atletas testaram positivo para o novo coronavírus. De acordo com o clube gaúcho, os integrantes do elenco estavam assintomáticos e foram identificados após nova bateria de exames.

Segundo o Grêmio, os atletas já foram isolados do restante do elenco. O clube não revelou o nome dos jogadores que testaram positivo.

O Grêmio comunicou ainda a realização de 79 novos testes para Covid-19, incluindo Renato Gaúcho. O treinador voltou a Porto Alegre nesta segunda após ter passado mais de 100 dias no Rio de Janeiro.

As avaliações foram realizadas no dia em que os treinamentos mudaram. A partir desta segunda, amparado por decreto estadual, o Grêmio retoma treinos com bola e com contato. A bateria de exames serviu como parâmetro para a nova fase de trabalhos de olho no Campeonato Gaúcho.

Desde o início da pandemia, o Grêmio já teve cinco casos oficiais de Covid-19 entre jogadores e funcionários do departamento de futebol. Diego Souza, que contraiu a doença durante as férias no Rio, foi o primeiro deles. Márcio Meira, preparador físico, outro.

As informações são da FolhaPress