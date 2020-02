GP da China de F1 é adiado devido ao coronavírus

PUBLICIDADE 

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1, previsto inicialmente para ser realizado em 19 de abril, foi adiado para uma data futura ainda não definida devido à epidemia do novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O GP da China seria a 4ª prova da temporada do Mundial de F1 em 2020, que começará a ser disputada em 15 de março com o GP da Austrália, em Melbourne. A corrida chinesa estava marcada para acontecer logo após o GP do Vietnã, organizado pela primeira vez no país, em 5 de abril.