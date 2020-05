Governo de SC autoriza treinos de clubes e cria grupo por volta do estadual

PUBLICIDADE 

São Paulo (SP)

O governo de Santa Catarina autorizou, por meio de um protocolo publicado na noite de segunda-feira (11) no Diário Oficial do Estado, o retorno aos treinamentos dos dez clubes catarinenses que disputam a primeira divisão estadual.

Desta forma, basta uma autorização das prefeituras das cidades das equipes para que os treinos, após dois meses, sejam retomados de maneira oficial por todo o estado.

A medida traz algumas ações para evitar o contágio do novo coronavírus. Entre elas, estão a higienização de todos os equipamentos, a proibição do uso comum de garrafas de água e o cuidado com aglomerações –principalmente nos vestiários.

Na manhã desta terça (12), o governador do estado, Carlos Moisés (PSL), se reuniu com representantes dos clubes de futebol de Santa Catarina.

Na conversa, foi estipulada a criação de um grupo de trabalho que reunirá médicos dos próprios times e do Coes (Centro de Operações de Emergência na Saúde). O objetivo é estudar e discutir alternativas para a volta dos jogos –todos eles deverão acontecer sem a presença de torcedores.

Moisés afirmou que todo o processo será feito com cautela para evitar a disseminação do vírus. “A gente está avaliando quais são os impactos, em termos de aglomeração de pessoas, se um campeonato fosse eventualmente liberado para acontecer sem plateia. Um eventual retorno dos campeonatos precisa ocorrer de forma segura”, afirmou.

Rubens Angelotti, presidente da FCF (Federação Catarinense de Futebol), também esteve presente na

reunião. O dirigente ressaltou que são necessárias seis datas para o encerramento do estadual e considera o período de três semanas ideal para finalizar o torneio.

No entanto, ele pontuou que os jogadores precisam de 15 dias para recuperar a forma física nos treinamentos antes de qualquer jogo oficial.

“Os treinos estão liberados e os clubes vão seguir os protocolos. Todos os clubes de futebol profissional terão que disponibilizar testes para os seus atletas, para que possam treinar e futuramente voltarmos ao nosso campeonato”, afirmou o chefe da federação.

O estadual de Santa Catarina foi paralisado logo após a última rodada da primeira fase. Com isto, o chaveamento dos próximos jogos já está montado.

Avaí, Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Joinville, Brusque, Marcílio Dias e Juventus brigam pelo título e estão nas quartas de final do estadual. Já o Tubarão e o Concórdia vão se enfrentar na briga contra o rebaixamento.

