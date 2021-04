Governador do Rio veta projeto que mudaria nome do Maracanã para Rei Pelé

Idealizada por André Ceciliano, a proposta era substituir “Estádio Mário Filho” por “Estádio Edson Arantes do Nascimento”

SÃO PAULO, SP

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), vetou o projeto de lei n° 3489/2021, que mudaria o nome do Maracanã. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial do Estado.

Idealizada por André Ceciliano (PT), deputado e presidente da Alerj, a proposta era substituir “Estádio Mário Filho” por “Estádio Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”.

No despacho, Castro afirmou que o veto se deu “em atendimento à solicitação do autor” do projeto de lei. Isso porque houve uma repercussão negativa assim que o texto foi aprovado na Alerj (no dia 9 de março), com afirmações de que o foco deveria ser a pandemia, e não o futebol.

Diante disto, Ceciliano, mais tarde, chegou a afirmar publicamente que encaminharia um pedido de veto ao governador.

Em uma sessão recente, o deputado falou aos colegas que a Alerj “em nenhum momento” deixou de discutir ações no combate ao coronavírus.

As informações são da Folhapress