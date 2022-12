Goleiro da Argentina explica por que simulou pênis com troféu após título

“Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai”, falou o goleiro após a premiação

Eleito melhor goleiro da Copa do Mundo do Qatar neste domingo (18), Emiliano Martínez, o Dibu, da Argentina, comemorou o feito colocando o troféu em frente de suas partes íntimas. O goleiro brilhou durante o jogo e também pegou um pênalti na final contra a França. Em entrevista à rádio “La Red”, o arqueiro explicou que o gesto foi uma “resposta” às vaias dos franceses durante a final do Mundial. O jogo terminou empatado em 3 a 3, e os hermanos asseguraram o tricampeonato na disputa de pênaltis.

“Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai”, falou o goleiro após a premiação. Dibu foi fundamental para a equipe de Lionel Scaloni durante toda a campanha, inclusive na grande decisão. Embora tenha sofrido três gols na final, dois foram de pênalti. O goleiro também protagonizou uma defesa à queima-roupa que poderia decretar a derrota da Argentina no minuto final da prorrogação.

O destaque argentino dedicou o título aos seus familiares: “[Dedico] À minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra, quero dedicar a eles”, concluiu o goleiro do Aston Villa.

emiliano martinez, goleiro da argentina, ao receber troféu na #CopadoMundo pic.twitter.com/8FX3NEfVN6 — marcogomes: VENCEMOS (@marcogomes) December 18, 2022

Com o resultado, a Argentina se sagrou campeã pela terceira vez -os dois primeiros títulos foram em 1978 e em 1986.