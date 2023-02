Brasil tem 2 dos 4 goleiros mais caros do mundo; veja o top 10 da posição

Este é o quarto ano consecutivo em que os companheiros de seleção e rivais no futebol inglês aparecem em posições de destaque no ranking

Alisson não vive o melhor momento da sua carreira no Liverpool e tem cometido erros em uma frequência maior do que o comum. Ederson também tem sofrido com a inconsistência do Manchester City e tampouco pode dizer que está no auge da forma técnica.

Mesmo assim, os dois principais goleiros do Brasil estão entre os quatro nomes da posição mais valorizados do cenário internacional, de acordo com levantamento feito pelo “Transfermarkt”, site especializado no Mercado da Bola global.

Este é o quarto ano consecutivo em que os companheiros de seleção e rivais no futebol inglês aparecem em posições de destaque no ranking e, consequentemente, que o país aparece em dose dupla no top 10.

Alisson era o segundo goleiro mais caro do planeta em 2020 e 2021. No ano passado, caiu para terceiro e, desta vez, retomou a vice-liderança da classificação, empatado com o italiano Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain. Sua estimativa de preço atual está na casa de 50 milhões de euros (R$ 273,5 milhões).

Ederson, por sua vez, iniciou essa jornada no quarto lugar. Na sequência, caiu para sexto. Em 2022, recuperou uma posição e subiu para quinto. Agora, ganhou mais uma posição e voltou a ser o número quatro da posição. Atualmente, está avaliado em 45 milhões de euros (R$ 246,2 milhões).

Assim como no ano passado, o posto de arqueiro mais valioso do mundo pertence a Thibaut Courtois, vencedor da última Liga dos Campeões da Europa à frente da meta do Real Madrid.

A diferença é que, enquanto em 2022 ele dividia essa posição com Donnarumma, agora o trintão aparece sozinho no topo da lista. Segundo o “Transfermarkt”, o belga custa hoje 60 milhões de euros (quase R$ 330 milhões).

Além de Courtois, Donnarumma e dos brasileiros, o ranking dos goleiros mais caros de 2023 conta com mais quatro nomes que também faziam parte da lista publicada 12 meses atrás: Jan Oblak (Atlético de Madri), Mike Maignan (Milan), Aaron Ramsdale (Arsenal) e Marc-André ter Stegen (Barcelona).

As únicas novidades no top 10 da posição são os estreantes Diogo Costa, português que joga no Porto, e o espanhol Robert Sánchez, espanhol que defende as cores do Brighton.

No ranking deste ano, o Brasil é o único país que conseguiu emplacar dois nomes. Bélgica, Itália, Eslovênia, Portugal, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha também estão representadas, mas com apenas um atleta cada.

Só que, depois de Alisson e Ederson, a terra de Gylmar, Félix, Taffarel e Marcos só volta a aparecer no ranking na 65ª colocação, com João Paulo, que tem preço estimado em 7 milhões de euros (R$ 38,2 milhões). O capitão do Santos é hoje o arqueiro mais valorizado em atividade na América do Sul.

A Premier League inglesa é o campeonato nacional com mais “camisas 1” de primeiro escalão: quatro. O top 10 traz ainda três jogadores que atuam na Espanha, um que joga na Itália, outro que está na França e mais um que vive em Portugal.

Os 10 goleiros mais valiosos do mundo

1 – Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid) – 60 milhões de euros

2 – Alisson (BRA, Liverpool) – 50 milhões de euros

3 –Gianluigi Donnarumma (ITA, PSG) – 50 milhões de euros

4 – Ederson (BRA, Manchester City) – 45 milhões de euros

5 – Jan Oblak (ESL, Atlético de Madri) – 40 milhões de euros

6 – Diogo Costa (POR, Porto) – 35 milhões de euros

7 –Mike Maignan (FRA, Milan) – 35 milhões de euros

8 – Robert Sánchez (ESP, Brighton) – 32 milhões de euros

9 – Aaron Ramsdale (ING, Arsenal) – 30 milhões de euros

10 –Marc-André ter Stegen (ALE, Barcelona) – 30 milhões de euros