Goiás tem dez casos de Covid-19 no elenco antes de enfrentar o São Paulo

O Goiás ganhou uma notícia muito ruim horas antes de sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (9), às 16h, contra o São Paulo, em Goiânia.

De acordo com o clube, dez jogadores do elenco esmeraldino, oito deles titulares da equipe, receberam testes positivos de Covid-19. Os exames foram realizados nos 26 atletas do grupo na última sexta (7), mas entregues apenas na manhã deste domingo.

Com tantos jogadores indisponíveis para a partida, há risco de adiamento do jogo.

Ainda segundo o Goiás, os primeiros testes feitos na última quinta-feira (6) foram invalidados em razão de uma falha do laboratório escolhido pela CBF. A nova bateria de exames só pôde ser realizada na sexta e os resultados não puderam ficar prontos 24 horas antes do jogo, como determina o protocolo sanitário da competição.

A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O clube goiano encaminhou uma nota oficial ao GloboEsporte.com sobre o caso:

“Os exames feitos pela CBF nos 23 convocados para o jogo, na quinta-feira, foram invalidados pela própria CBF, alegando que o laboratório escolhido por eles em Goiânia para fazer a coleta falhou no acondicionamento das amostras. A CBF pediu para refazer os testes na sexta-feira. Depois da coleta de sexta-feira, a CBF, que precisava entregar os resultados até 24h antes da partida, não apresentou os resultados ao Goiás. Os resultados foram entregues às 8h30 deste domingo. Resultado: 10 contaminados na equipe de 26 testes realizados e concentrados para a partida.”

