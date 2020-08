GDF prepara estádios para volta do Candangão

PUBLICIDADE

O GDF prepara os estádios do Distrito Federal para a volta das partidas profissionais de futebol, neste sábado (8). Os três campos autorizados a sediar jogos do Campeonato Brasiliense, administrados pelo governo local, estão prontos para receber novamente a bola, depois de quatro meses de paralisação.

Os estádios Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão no Gama, o Augustinho Lima, em Sobradinho, e o Elmo Serejo Farias, o Serejão em Taguatinga, recebem reparos para as partidas que ocorrem a partir do fim de semana.

Em Taguatinga, as obras estão 80% concluídas. O gramado foi adubado, o campo demarcado e está em perfeitas condições de jogo. Os vestiários, tanto o dos jogadores do time mandante como o dos visitantes, receberam melhorias na iluminação e nos chuveiros e vasos sanitários, que foram trocados.

Os banheiros receberam pintura, assim como as saídas de emergência, as muretas na arquibancada que servem para separar torcidas adversárias e o alambrado. A Administração de Taguatinga, responsável pela administração do Serejão, também fez a limpeza da arena, a roçagem e a poda de todas as árvores do lado de fora e dentro do estádio, em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe).

“O retorno das partidas ainda será sem público, mas o estádio está pronto para receber torcida”, afirma o chefe de gabinete da administração, Ezequias Pereira da Silva. Segundo ele, desde o início da atual gestão, a administração procura fazer manutenção constante no estádio, que tem capacidade para receber 15 mil torcedores. “O estádio recebeu quatro partidas do Candangão antes da pandemia e, no ano passado, foi palco de partidas do Campeonato Brasiliense feminino, da Copa Verde e da série D do Brasileirão”, diz.

Os reparos no Serejão foram feitos com orçamento próprio da Administração Regional de Taguatinga e com materiais que já havia em estoque, como tinta. O Bezerrão, no Gama, e o Augustinho Lima, em Sobradinho, também receberam manutenção geral, que incluíram pintura, reparos no sistema hidráulico e elétrico, roçagem e limpeza.

Candangão

A partida que marcará o retorno do Candangão será o confronto entre o Gama e o Real Brasília, marcado para sábado no Bezerrão, às 16h, o último jogo da primeira fase. Na manhã desta sexta-feira (7), o secretário-executivo de Futebol da Secretaria de Esportes, Paulo Victor Barbosa de Carvalho, fez a entrega simbólica dos três estádios para os representantes dos times mandantes, solenidade que marcou a conclusão das melhorias feitas pelo GDF nas arenas.

O Candangão está marcado para ser concluído ainda em agosto. Os torcedores só devem encher as arquibancadas em 2021. “Vamos terminar o campeonato sem público. E depois, com os torcedores, teremos outras exigências de obras que precisarão ser feitas”, explica Paulo Victor.

A secretária de Esportes e Lazer, Celina Leão, afirma que foram feitos todos os reparos necessários para que os estádios voltem a receber os jogos. “A primeira etapa da força-tarefa foi concluída com sucesso. Os estádios estão prontos para receber o campeonato sem público. Fizemos os reparos necessários e conseguimos as autorizações que permitem que os jogos sejam realizados até o fim do ano”, diz.

Protocolos

O retorno das partidas de futebol deverá seguir um intenso protocolo que obriga, entre outras coisas, a desinfecção dos estádios e suas instalações, o uso de máscaras nos vestiários, a disponibilidade de álcool gel para todos os profissionais e a ausência de público nos estádios. Embora os jogos de futebol profissional estejam autorizados, as partidas de futebol amador permanecem proibidas.

Com informações da Agência Brasília