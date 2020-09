Gama e Jacaré e os desafios da temporada

PUBLICIDADE

Após o Gama se sagrar 13 vezes campeão candango no último sábado contra o arquirrival Brasiliense, no Estádio Bezerrão, os times já se preparam para a sequência da temporada. Isso porque os dois clubes ainda vão disputar Campeonato Brasileiro Série D e Copa Verde, talvez em 2021.

No próximo domingo, o Jacaré viaja até Tocantins para enfrentar o Tocantinópolis-TO, às 16h, no Estádio Ribeirão. A partida de ida do confronto será válida pela fase preliminar da competição. Mesmo com a derrota para o Gama na final do Candangão, o elenco brasiliense ainda possui jogadores de renome nacional, como Zé Love, ex- Santos e Vitória; Fernando Henrique, que jogou no Fluminense; assim como os meias Douglas, ídolo no Corinthians e Grêmio, e Marcos Aurélio, ex-Coritiba.

Para este jogo, o time deve contar com o novo técnico Edson Souza à beira do campo. Ele veio para ocupar o lugar de Márcio Fernandes, demitido após a final do Campeonato Brasiliense. O novo comandante tem, no currículo, diversas passagens por times cariocas de menor expressão.

Em seu último trabalho, pelo Resende-RJ, ganhou apenas uma partida de dez disputadas pelo Campeonato Carioca.

Por outro lado, o Gama se reapresenta hoje no CT Ninho do Periquito. Os comandados do técnico Vilson Taddei terão mais tempo para se preparem até a estreia na Série D. O Alviverde está no grupo A6 do campeonato, e vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas-BA fora de casa no dia 18 ou 19 de setembro.

O clube pode comemorar o título regional para cima do grande rival, mas fora dele, as coisas não andam tão bem. Além do clube ter perdido os jogadores Balotelli, Luquinhas e Jéferson Maranhão para o Brasiliense, ainda está em débito com os funcionários. Apenas a primeira de sete parcelas foram pagas pelo clube.

O técnico Vilson Taddei afirmou ao JBr que precisa de reforços para o restante da temporada: um volante, um meia campista e laterais. “Vamos ver no mercado o que tem de bom para nós”, afirmou.

Presidente do Gama, Weber Magalhães disse à reportagem que irá quitar os salários nos próximos dias. “Estamos resolvendo de outro jeito, até o dia 15 ou 16 estamos sanando as dívidas com a situação que nós criamos”, declara.

Quando perguntado sobre reforços para o restante da temporada, Weber Magalhães adiantou que terá uma conversa com a comissão técnica para tratar desse assunto.

“Por enquanto, estamos aguardando para fazer uma reunião até sábado com a comissão técnica, se tiver que trazer jogador. Por enquanto, estamos analisando, e comemorando o título. O time volta amanhã, e o primeiro jogo é 19 ou 20. Vamos chegar [na Série D] com a cabeça de ter o acesso. No começo, vamos ter um pouquinho de dificuldade, até porque estamos acertando o elenco. O grupo é bom e forte. A nossa meta é subir, mas os garotos da base que subiram já estão deslocados para a Copa do Brasil sub-20 e sub-17. Estávamos com 30 e poucos jogadores, agora estamos com 26”, comentou.