Gabriel Jesus brilha, City vence de novo e elimina Real na Liga dos Campeões

O Manchester City soube tirar vantagem das falhas do zagueiro Raphael Varane nesta sexta-feira e venceu mais uma vez o Real Madrid, assegurando sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Jogando em casa, no Etihad Stadium, o time inglês contou com atuação atenta de Gabriel Jesus para repetir a vitória da ida, por 2 a 1, eliminado o recordista de títulos da principal competição de clubes da Europa.

O atacante brasileiro foi o grande destaque da partida ao marcar um gol e dar assistência para outro. Nos dois lances decisivos, ele foi ágil ao aproveitar erros bobos de Varane para levar o City aos gols. Com o triunfo, a equipe de Pep Guardiola encerrou o duelo com o placar agregado de 4 a 2. Já o Real, vestido com uniforme cor de rosa, voltou a se despedir da Liga nas oitavas de final, como fizera na temporada passada, diante do Ajax.

Nas quartas de final, o City terá pela frente o Lyon, algoz da Juventus nesta sexta. O time de Cristiano Ronaldo venceu por 2 a 1, mas foi eliminado por ter sido batido na ida por 1 a 0 e por ter levado gol em casa. Ingleses e franceses vão duelar no dia 15, em Lisboa, sede da reta final da competição.

A partida em Manchester contou com seis brasileiros em campo: Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus, pelo City; e Éder Militão, Casemiro e Rodrygo, pelo Real. Militão teve a missão de substituir o suspenso Sergio Ramos, expulso no jogo de ida. Mas quem se destacou no primeiro tempo foram os dois atacantes.

Gabriel Jesus foi quem brilhou primeiro. Foi logo aos 8 minutos, quando o zagueiro Varane “dormiu” na saída de bola. O brasileiro fez a roubada dentro da área e só entregou nos pés de Sterling, que bateu para as redes, sem marcação, diante da surpresa da defesa espanhola.

Do outro lado, Rodrygo fez a sua parte aos 27 minutos. O atacante acertou preciso passe na cabeça de Benzema, que escorou com firmeza, no canto esquerdo do goleiro Ederson: 1 a 1. No placar geral, o City seguia vencendo por 3 a 2.

Mas o empate refletia bem o movimentado jogo no primeiro tempo. No fim da etapa, cada time teve uma boa chance. Aos 43, Rodrygo caprichou novamente no passe para Benzema, que bateu de voleio e assustou Ederson. A resposta do City veio com Kevin De Bruyne em cobrança de escanteio. Ele mandou direto e só não fez gol olímpico porque Courtois espalmou com dificuldade, aos 45.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, porém com o City mostrando mais fome. Logo no primeiro minuto, Sterling acertou forte chute de canhota e parou em Courtois. Na sequência, De Bruyne e o mesmo Sterling quase marcaram o segundo dos anfitriões.

As redes balançaram novamente aos 22 minutos. E, mais uma vez, com uma grande ajuda do zagueiro Varane. O defensor francês cometeu duas falhas em sequência ao tentar recuar a bola para o goleiro do Real. No primeiro, errou a bola. No segundo, bateu fraco e permitiu a Gabriel Jesus interceptar o lance e desviar para o gol, com Courtois vendido na jogada.

Para reverter o duelo, o Real agora precisava marcar dois gols. Zidane, então, tratou de mudar o setor ofensivo da equipe espanhola. Colocou em campo Lucas Vázquez, Valverde e Jovic. Mas as alterações não afetaram o panorama do jogo. O City seguia dominante, inclusive levando maior perigo no ataque, com David Silva e Bernardo Silva em campo.

Sem dificuldade, o time inglês confirmou o melhor momento e garantiu presença na reta final da Liga dos Campeões, em busca do inédito título europeu.