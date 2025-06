Futebol feminino: Real Brasília vence Grêmio e respira na luta contra rebaixamento

Por Lucas Alarcão

O Real Brasília venceu o Grêmio, por 2 a 1, na manhã deste sábado (14/6), pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

Os gols da partida foram marcados aos 43 minutos do primeiro tempo pela camisa 17, Dani Silva, e aos 45 do segundo tempo pela camisa 10, Manu.

O gol da equipe Tricolor foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo, pela camisa 9, Valeria Paula.

Com a vitoria, as Leoas vão provisoriamente ao décimo terceiro lugar e respiram na luta contra o rebaixamento.

Já o Grêmio, com a derrota, permanece provisoriamente na décima colocação e se afasta da chance de classificação.

Leoas na frente

De um lado a equipe da casa, as Leoas precisavam da vitória para afastar o fantasma do rebaixamento, e do outro, o tricolor, que precisava da vitória para entrar no G8 do campeonato.

Dessa forma, às 11h, no estádio Defelê, a juíza deu início a partida. A equipe do Real comandava as ações da partida, contudo, tinha dificuldade para atacar acumulava erros de passes.

O Grêmio se aproveitava desses erros para sair em contra ataque, assim, quase abriu o placar com a camisa 99, Giovaninha, que acertou chute colocado de fora da área, entretanto, Tainá fez boa defesa para evitar o gol.

Gol

O tempo passava, e ambas as equipes perderam a coragem que apresentaram no início da partida, dessa maneira, os times acumulavam erros individuais e faltava criatividade para criar jogadas de perigo.

O fim do primeiro tempo se aproximava, mas as Leoas foram valentes, aos 43 minutos da primeira etapa a camisa 17, Dani Silva, recebeu na área e chutou em direção ao gol, e em um lance de sorte, a bola desviou na lateral Dani Barão e morreu dentro do gol do Grêmio, 1×0 Real Brasília.

O lance marcou um dos últimos momentos dos primeiros 45 minutos, e enfim a arbitra apitou, e os times foram aos vestiários.

Foto: Mateus Péres

Confirmação da vitória

Fim do intervalo, times de volta ao campo. Atrás no placar, o Grêmio de cara se lançou ao ataque, e aos 10 minutos, Maria Dias chutou forte de dentro da área, entretanto, a goleira Tainá apareceu novamente para salvar sua equipe.

Apesar da vontade de empatar a partida, o Grêmio tinha dificuldades para criar e muitas vezes tomava decisões precipitadas, e quando chegavam ao gol adversário, eram paradas pela goleira Tainá.

Assim seguiu a partida, o Real controlava o resultado, e o Grêmio atacava com todas suas forças, contudo, não era preciso e desperdiçava suas chances.

Como diz um ditado famoso no futebol: quem não faz, leva. Assim, ao receber a bola próxima a área, a camisa 10, Manu, chutou de fora da área e marcou um golaço, 2×0 Real Brasília.

A reação do Grêmio veio no minuto seguinte, após Valeria Paula cabecear a bola para o fundo do gol.

Próximos jogos

Ambas as equipes seguem na disputa do Brasileirão e retornam aos gramados na próxima quarta feira no dia 18/06, o Real Brasília enfrentará o Fluminense no estádio Moça Bonita às 15h.

No mesmo horário o Grêmio receberá o Flamengo em seu estádio, Airton Ferreira da Silva.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira