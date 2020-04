FPF se reunirá com clubes na segunda-feira para discutir retomada do Paulistão

PUBLICIDADE 

A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou nesta quinta-feira que se reunirá com os clubes participantes da Série A1 do Estadual na próxima segunda para discutir a possibilidade de retomada da competição, paralisada desde março em função da pandemia do coronavírus.

“Os clubes do Paulistão Sicredi 2020 se reunirão virtualmente nesta segunda-feira, 4 de maio, às 15h. A realização do novo Conselho Técnico havia sido agendada na última reunião, em abril, a fim de atualizar os temas relacionados à quarentena causada pela pandemia de COVID-19”, anunciou a FPF em nota oficial.

A reunião entre os clubes do Paulistão se dará no início da semana seguinte ao encontro entre a CBF, membros das federações e do Ministério da Saúde, quando se discutiu a possibilidade de os campeonatos estaduais serem retomados no dia 17.

Essa chance, porém, é remota para o Paulistão, pois São Paulo é o estado com o maior número de casos de coronavírus no Brasil. E o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, já indicou que o campeonato só será retomado com o aval das autoridades sanitárias.

São Paulo está sob medidas de isolamento social até 10 de maio. O governador João Doria deve anunciar no dia 8 alguma flexibilização, de acordo com a evolução dos casos da covid-19 no estado.

O Paulistão foi paralisado após a conclusão da décima rodada da primeira fase, em 16 de março. Ainda faltavam duas jornadas para o encerramento da etapa classificatória às quartas de final.

