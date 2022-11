Fora da Copa, italianos dizem em pesquisa que torcerão para o Brasil

Pesquisa realizada na Itália apontou quais são as seleções favoritas entre os torcedores do país europeu, que novamente ficou fora da Copa do Mundo.

Uma pesquisa realizada na Itália apontou quais são as seleções favoritas entre os torcedores do país europeu, que novamente ficou fora da Copa do Mundo.

De acordo com o levantamento feito pela “SWG para a Deliveroo”, os italianos, tetracampeões do mundo, têm duas preferências por torcida na Copa do Qatar: Brasil e Espanha.

Cada seleção teve 15% do votos, com uma diferença no perfil de quem afirmou que irá torcer para a amarelinha em relação à Fúria.

“O Brasil é o preferido entre os maiores de 55 anos (18%), a geração que viveu os grandes desafios entre a Azzurra e a seleção de Pelé e Zico nas Copas do México-70 e Espanha-82”, diz a matéria da “GQ Itália”, que divulgou o resultado da pesquisa.

Já os ibéricos são escolhidos pelos mais jovens, tendo maioria de votos entre os menores de 35 anos. Segundo a publicação, o fascínio com o “Tiki-taka” que levou a Espanha ao título mundial na Copa de 2010 justifica a escolha.

