‘Foi nossa primeira vez. Vamos voltar e ganhar’, diz CEO do Paris Saint-Germain

O fracasso diante do Bayern de Munique não vai parar as pretensões do Paris Saint-Germain de ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Quem garante isso é o dono do clube e também do dinheiro que é investido no elenco. Nasser Al-Khelaifi, CEO do PSG, lamentou a derrota, mas ressaltou o fato de seu time ter chegado pela primeira vez à decisão da competição atuando, segundo ele, com condições de ter vencido o rival alemão.

“Estamos tristes pela derrota, mas fizemos muitas coisas positivas na temporada. Chegamos à final e poderíamos ter feito dois ou três gols. Sabemos que ganhar a Liga é muito difícil, mas agora que chegamos à decisão, vamos trabalhar mais para conseguir o nosso objetivo”, disse Al-Khelaifi.

O dirigente foi um dos que entregaram as medalhas para os jogadores do Paris Saint-Germain. Na vez do brasileiro Neymar, ele fez questão de levantar o moral do seu principal jogador, ressaltando a boa partida que o PSG fez diante do adversário.

“Parabenizo o Bayern, que não é uma equipe fraca. Jogamos contra uma das melhores equipes do mundo. Foi nossa primeira vez. Vamos voltar e ganhar”, completou o dirigente.

