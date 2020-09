Fluminense vai à decisão na Copa do Brasil com dificuldades no ataque

PUBLICIDADE

As dificuldades do Fluminense no ataque se repetem ao passo que a perda de Evanílson, vendido ao Porto (POR), virou o grande problema do time. Sem seu antigo titular, o técnico Odair Hellmann testou opções de falso 9, enquanto Fred ainda não emplacou sequência desde sua volta.

Foram cinco pausas na tentativa de readquirir a forma e atuar com constância. De volta aos treinos após ter cumprido isolamento por testar positivo para o novo coronavírus, o ídolo Flu segue fora do time, no entanto, sem ser relacionado para o jogo contra o Atlético-GO nesta quinta-feira (24), às 20h, pela volta da quarta fase da Copa do Brasil.

Se conseguiu importante vantagem no jogo de ida, que venceu por 1 a 0, no Maracanã, o clube tricolor sabe que não terá vida fácil. A derrota para o Sport no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta para o formato da equipe: sem centroavante e com proposta conservadora, o Fluminense não rende nem perto de seus melhores momentos.

Para o duelo decisivo, Odair terá Luiz Henrique, improvisado como centroavante nas duas partidas anteriores, Felippe Cardoso e Marcos Paulo. Também contará com o retorno de outros desfalques que teve pelo Brasileiro, como Dodi, Michel Araújo e Nenê.

Com a vitória no jogo de ida, o clube tricolor precisa apenas do empate no estádio Olímpico de Goiânia para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Não há mais gol fora de casa como critério de desempate na competição, portanto, qualquer vitória simples do adversário leva o jogo para os pênaltis, e vitórias por dois ou mais gols de diferença classificam o Atlético-GO.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas (Oliveira) e Chico; Janderson, Hyuri e Gustavo Ferrareis. T.: Vagner Mancini

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Yuri Lima, Dodi, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Luiz Henrique. T.: Odair Hellmann

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Horário: 20h desta quinta-feira (24)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Transmissão: SporTV

As informações são da FolhaPress