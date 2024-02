Fluminense leva gol no fim e perde para LDU (1-0) na ida da Recopa

Em bola levantada na área em cobrança de falta, Arce apareceu na frente e desviou para o gol, colocando a LDU em vantagem

Com um gol nos acréscimos, a LDU venceu o Fluminense por 1 a 0 nesta quinta-feira (22), em Quito, no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana.

Quando o empate sem gols parecia encaminhado, o atacante Alex Arce deu a vitória ao time equatoriano (90′), em lance que só foi validado após checagem do VAR por possível impedimento.

Em bola levantada na área em cobrança de falta, Arce apareceu na frente e desviou para o gol, colocando a LDU em vantagem para o jogo de volta, que será no dia 29 de fevereiro, no Maracanã.

Os equatorianos, campeões da Copa Sul-Americana, saíram com unhas e dentes, mas esqueceram de afiar a pontaria. O plano de conseguir uma boa diferença de gols foi frustrado com várias finalizações erradas de Ezequiel Piovi e de Sebastián González, jogadores que mais criaram chances ao lado de José Quintero.

A imprecisão não foi o único problema da LDU. Quando a bola ia no alvo, o goleiro Fábio estava lá para salvar o Fluminense.

A partida terminou com 24 finalizações dos donos da casa, contra apenas seis dos tricolores.

O Fluminense, após um início eletrizante, sentiu no aspecto físico e teve que recuar no segundo tempo para tentar segurar o empate e decidir em casa. O gol de Arce foi um balde de água fria para o campeão da Libertadores, que resistiu até os minutos finais.

O campo molhado por uma forte chuva que durou quase todo o jogo foi mais um fator de desgaste para o time brasileiro, que concentrava suas forças para se defender.

Com a pressão da LDU, o Fluminense conseguiu finalizar apenas quatro vezes na direção do gol do experiente Alexander Domínguez.

Um chute forte de Martinelli foi a última chance do tricolor (72′) na partida, que parou nas mãos de Domínguez.

Guga (45’+5) e Jhon Arias (30′) também tentaram, mas não conseguiram vazar o goleiro equatoriano.

Dois cortes de luz no primeiro tempo paralisaram rapidamente a partida no estádio Casa Blanca.

— Ficha técnica:

Recopa Sul-Americana – Jogo de ida

LDU – Fluminense 1 – 0

Estádio : Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca)

: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca) Árbitro : Andrés Rojas (Colômbia)

: Andrés Rojas (Colômbia) Gol : LDU: Alex Arce (90′)

: LDU: Alex Arce (90′) Cartões amarelos : LDU: Ezequiel Piovi (47′) e Adrián Gabarinni (79′)

: LDU: Ezequiel Piovi (47′) e Adrián Gabarinni (79′) Fluminense : Fernando Diniz (17′), Martinelli (42′) e Guga (74)

: Fernando Diniz (17′), Martinelli (42′) e Guga (74) LDU : Alexander Domínguez – José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez – Ezequiel Piovi, Óscar Zambrano (Gabriel Villamil, 70′), Luis Estupiñán (Alex Arce, 56′), Sebastián González (Lisandro Azulgaray, 78′) – Jhojan Julio, Jan Hurtado (Michael Estrada, 70′). Técnico: Adrián Gabarinni.

: Alexander Domínguez – José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez – Ezequiel Piovi, Óscar Zambrano (Gabriel Villamil, 70′), Luis Estupiñán (Alex Arce, 56′), Sebastián González (Lisandro Azulgaray, 78′) – Jhojan Julio, Jan Hurtado (Michael Estrada, 70′). Técnico: Adrián Gabarinni. Fluminense: Fábio – Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Marlos Santos, 56′), Marcelo (Diego Barbosa, 14′) – Martinelli, André – Jhon Arias, Ganso (Lima, 69′), Keno (Douglas Costa, 55′) – Germán Cano (Lelê, 69′). Técnico: Fernando Diniz.

