Fluminense e Santos são eliminados da Copinha. Confira resultados

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, segue a todo vapor. No sábado (11), duas grandes camisas do futebol brasileiro sucumbiram. Fluminense e Santos foram eliminados nos pênaltis para CRB e Ponte Preta, respectivamente.

Também cabe destaque o time do Gama, que empatou em 1 x 1 com o Tupi-MG e foi mais um a cair nas penalidades máximas. O Internacional, que empatava com o Volta Redonda em 0 x 0 até os 50 minutos de jogo, venceu com gol oriundo de um pênalti bastante contestado pelos cariocas.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:



Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ



Vitória-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR



Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP



Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ



Joinville-SC 1 x 0 Tanabi-SP



Juventude-RS 2 (4) x (2) 2 Francana-SP



Tupi-MG 1 (6) x (5) 1 Gama-DF



Taboão da Serra-SP 3 (2) x (1) 3 Ituano-SP



Santos-SP 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta-SP



Novorizontino-SP 0 x 2 Atlético-GO



Red Bull Brasil-SP 4 x 0 Serra-ES



Votuporanguense-SP 1 x 2 Mirassol-SP



Athletico-PR 1 (4) x (2) 1 Bahia-BA



Fluminense-RJ 1 (5) x (6) 1 CRB-AL



Londrina-PR 2 x 1 Timon-MA