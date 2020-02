Flamenguistas pintam rostos de vítimas do incêndio no Ninho do Urubu no Maracanã

PUBLICIDADE 

Próximo ao aniversário de um ano do incêndio que matou 10 jogadores da base do Flamengo, a torcida do time está prestando homenagens aos garotos. Nesta semana, torcedores Rubro-Negros se mobilizaram para pintar o rosto de cada um no muro do Estádio Maracanã.

A informação é de que o grupo que encerrar a arte até o aniversário de um ano da tragédia, em 8 de fevereiro, segundo o UOL. O Flamengo jogará contra o Madureira no estádio neste dia.

A ação dos torcedores é independente e não é parte das homenagens prestadas pelo time. O clube está sendo criticado por não fechar acordo com todas as famílias vítimas da tragédia.