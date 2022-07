Santos insiste por Blondel e também tenta contratar Mario Fernandes

O clube quer pelo menos um meio-campista e um atacante de velocidade. O ideal na visão da diretoria seria um volante, um meia e um ponta

Lucas Musetti Perazolli

Santos, SP

A janela internacional de transferências reabriu nesta segunda-feira (18) e o Santos está de fato interessado em reforçar a sua lateral direita. O clube negocia com dois jogadores: Lucas Blondel, do Tigre (ARG), e Mario Fernandes, livre no mercado após sair do CSKA (RUS).

Como o UOL Esporte antecipou, o Santos destrinchou o mercado e priorizou Lucas Blondel e Mario Fernandes. No caso de Fernandes, pesa a favor o fato do atleta de 31 anos também poder atuar como zagueiro.

O Tigre faz jogo duro para liberar Blonde, seu lateral-direito titular absoluto aos 25 anos. O clube argentino já recusou duas tentativas por empréstimo do Santos, que cogita a compra em definitivo com pagamento em parcelas. A negociação continua.

Já a conversa com Mario Fernandes foi iniciada ainda pelo ex-executivo de futebol Edu Dracena, em junho. O brasileiro naturalizado russo possui residência em Guarujá, cidade vizinha a Santos, e está animado em reforçar o clube da Vila Belmiro. O Athletico também havia demonstrado interesse.

Além da defesa, o Santos quer pelo menos um meio-campista e um atacante de velocidade. O ideal na visão da diretoria seria um volante, um meia e um ponta. O clube, porém, encontra dificuldade financeira.