Corinthians anuncia retorno de Balbuena com contrato de um ano

Fabián Balbuena está de volta ao Corinthians. O zagueiro de 30 anos foi anunciado oficialmente na manhã desta segunda-feira (18) e retorna ao clube após quatro anos no futebol europeu. Ele assinou contrato válido por um ano, até junho de 2023.

O atleta deixou o Dínamo de Moscou (RUS), com base na permissão da Fifa a jogadores que têm contrato com times russos e ucranianos. O Corinthians confirmou no anúncio que o reforço “acionou as disposições do anexo 7º do documento de Regulação do Status e Transferências de jogadores (RSTP)” para se desvincular temporariamente do clube russo.

O paraguaio chega para suprir a saída de João Victor, que recentemente foi vendido ao Benfica e rendeu 8 milhões de euros ao Corinthians (quase R$ 45 milhões). O técnico Vítor Pereira ainda tem outras cinco opções para a zaga: Bruno Méndez, Gil, Raul Gustavo, Robert Renan e Robson Bambu.

Balbuena já pode ser inscrito junto à CBF a partir desta segunda, dia da abertura da janela de transferências, e assim ficará livre para estrear, Ao contrário de Yuri Alberto, no entanto, o zagueiro não deve entrar em campo no duelo contra o Coritiba, nesta quarta (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Esta é a segunda passagem de Balbuena pelo Corinthians. O zagueiro havia sido contratado pela primeira vez em 2016, demorou a se firmar, mas aos poucos se tornou um pilar do time campeão brasileiro (em 2017) e paulista (em 2018). Na primeira passagem foram 136 jogos e 11 gols pelo Alvinegro.

Apesar da importância, em 2018 o zagueiro saiu por apenas 4 milhões de euros para o West Ham (ING), meses após exigir redução da multa rescisória para renovar seu contrato -o Corinthians aceitou para não perdê-lo de graça. Ele jogou três temporadas no Campeonato Inglês, sendo titular em duas, até sair de graça para o Dínamo de Moscou no ano passado.

Balbuena vem de temporada com 31 jogos disputados, todos eles como titular e jogando os 90 minutos, e três gols marcados pelo time russo. Sua última partida oficial foi no final de maio, mas o zagueiro iniciou a pré-temporada com o Dínamo e jogou amistoso no último dia 5, portanto não deve precisar de tanto tempo para ter condições de jogo no Corinthians.