Flamengo vence peruano Sporting Cristal (2-0) em sua estreia na Libertadores-2022

Os gols da primeira vitória do time carioca foram marcados por Bruno Henrique aos 22 minutos e Matheuzinho já na reta final (87)

O Flamengo, finalista da última edição, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 nesta terça-feira, em Lima, em partida disputada sem público, na abertura do Grupo H da Copa Libertadores-2022.

Os gols da primeira vitória do time carioca foram marcados por Bruno Henrique aos 22 minutos e Matheuzinho já na reta final (87).

Na segunda rodada, o Flamengo vai receber o Talleres da Argentina no Maracanã e o Cristal visitará a Universidad Católica no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

A partida havia sido suspensa devido ao toque de recolher que vigorava em Lima e no porto vizinho de Callao, e que acabou sendo interrompido na noite desta terça-feira pelo presidente do Peru, Pedro Castillo.

Início movimentado

O Cristal entrou em campo em busca de um bom resultado recorrendo ao jogo coletivo no Estádio Nacional, que não recebeu torcedores em suas arquibancadas devido a problemas da crise social no país andino.

Com os meias Christofer Gonzales e o argentino-peruano Horacio Calcaterra, além do atacante Percy Liza, o time peruano buscou pressionar a equipe brasileira.

Mas aos 20 minutos, o Flamengo começou a crescer e a levar perigo com os contra-ataques puxados pelo atacante Bruno Henrique e pelo meia Matheuzinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 22, Bruno Henrique com um forte chute da esquerda abriu o placar após um excelente cruzamento de Matheuzinho da ponta direita, com uma certa colaboração da defesa local.

Com a desvantagem no placar, o time ‘celeste’ partiu para o ataque com jogadas coletivas rápidas para tentar empatar o jogo, mas o Flamengo montou uma boa linha defensiva comandada por David Luiz e manteve o gol de Hugo Souza invicto.

Aos 41, o atacante Irven Ávila tentou um chute da direita que foi defendido por Souza.

Gol no fim

No segundo tempo, o time de Lima comandado por Roberto Mosquera entrou com um jogo mais agressivo para buscar a reação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o treinador do clube carioca, Paulo Sousa, colocou João Gomes e Léo Pereira para tentar liquidar o jogo, depois de perder a posse de bola no meio de campo.

Com as mudanças, o Flamengo cresceu e passou a dominar o meio-campo buscando o segundo gol nos pés do atacante Gabigol, mas o jogador acabou sendo substituído após uma atuação apagada.

O vice-campeão peruano não desanimou e continuou pressionando o time carioca, mas não conseguiu marcar em todas as suas tentativas.

Aos 66 minutos, Liza arriscou de pé direito na pequena área mas o chute foi defendido por Souza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos minutos da partida, o Flamengo pisou no acelerador com suas novas mudanças.

Aos 87, Matheuzinho, grande destaque do jogo, fez 2 a 0 com chute de pé direito após uma assistência de Lázaro.

© Agence France-Presse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE