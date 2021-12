Inter encaminha contratação de Wesley Moraes e aguarda documentos

Nos bastidores, tanto a direção do Inter quanto o estafe do atleta mantêm cautela. As negociações deste porte são dadas como definidas apenas quando há o trâmite final de acordo

O Internacional encaminhou a contratação do centroavante Wesley Moraes, de 25 anos, cujos direitos pertencem ao Aston Villa, da Inglaterra. Segundo apurou a reportagem, restam detalhes burocráticos, como a troca de documentos e assinatura de contratos, para que o acordo seja finalizado.

Nos bastidores, tanto a direção do Inter quanto o estafe do atleta mantêm cautela. As negociações deste porte são dadas como definidas apenas quando há o trâmite final de acordo.

No entanto, os detalhes estão alinhados. O São Paulo, antigo adversário na negociação, já saiu de cena e o projeto apresentado pelo Colorado é considerado melhor pelo atleta e o clube inglês, com o qual ele possui vínculo até 2025.

Wesley mira voltar a ser lembrado por Tite na seleção brasileira. Com uma convocação na carreira, ele acredita que se destacar no Brasil possa ajudar no sonho de estar entre os chamados para a próxima Copa do Mundo. O modelo de negócio se trata de um empréstimo de um ano sem cláusula de compra estabelecida no vínculo.

O atacante não chegou a jogar por grandes clubes do Brasil. Saiu jovem para atuar na Eslováquia, e logo foi para o Club Brugge, da Bélgica. Por lá ganhou destaque e atraiu o Aston Villa, da Inglaterra. Recentemente, foi cedido por empréstimo novamente ao Brugge, mas o vínculo acabou rompido na última semana.