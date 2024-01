Flamengo vence amistoso com golaço de Cebolinha e estreia de De La Cruz

A equipe americana subiu suas linhas quando o time brasileiro teve a posse e forçou erros de passes que viraram chances de gol

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

No amistoso que marcou a estreia de De La Cruz com a camisa do Flamengo, o time carioca venceu o Philadelphia Union, por 2 a 0, neste domingo (21), jogando nos Estados Unidos.

O Flamengo construiu sua vitória no primeiro tempo com Pedro, de pênalti, e um golaço de Everton Cebolinha. Na volta do intervalo, Tite mexeu nos 10 jogadores de linha e promoveu a estreia de De La Cruz.

Flamengo volta a campo ainda hoje. Com um time repleto de garotos, o time carioca enfrenta o Nova Iguaçu, às 18h10 (de Brasília), fora de casa, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.

Este foi o primeiro dos dois jogos que o elenco principal do Flamengo fará nos Estados Unidos. No próximo sábado (27), o Rubro-Negro encara o Orlando City.

Como foi o jogo

Começo complicado. O Flamengo começou o jogo nervoso e muito atrapalhado pela pressão do Phidelphia Union. A equipe americana subiu suas linhas quando o time brasileiro teve a posse e forçou erros de passes que viraram chances de gol.

Pênalti descomplica. Abusando dos lances pelo lado esquerdo, o Flamengo conseguiu um pênalti na sua primeira jogada perigosa no jogo, justamente por aquele lado. O gol de Pedro abaixou o ritmo da partida e da pressão do Philadelphia.

Gerson e Cebolinha crescem. Com o Flamengo concentrando as jogadas pelo lado esquerdo, Everton Cebolinha foi bastante acionado, mas criou mais chances de perigo para o time — e marcou um gol — quando teve a aproximação de Gerson no fim do primeiro tempo. O meio-campista, inclusive, foi um dos destaques do Rubro-Negro na etapa inicial, se apresentando em todas as partes do campo.

Novos times, novo jogo. As duas equipes voltaram bastante modificadas para o segundo tempo. O Flamengo assumiu o controle total da partida e, em 15 minutos, criou mais chances claras de gol do que ao longo de toda a etapa inicial. A nova defesa quase não teve trabalho, e a partida caiu de ritmo nos 20 minutos finais.

Como foi a estreia de De La Cruz? O meio-campista jogou durante todo o segundo tempo e se mostrou bastante participativo. Inicialmente caindo pelo lado direito, deu toques rápidos, conseguiu alguns dribles e teve duas chances claras de gol, sendo uma de falta. O uruguaio também chegou a aparecer pelo meio e pisou na área em lances que aconteceram pelos lados.

Lances importantes e gols

Duas vezes Rossi – A primeira chance clara do jogo foi do Philadelphia Union. Rafanello recebeu em profundidade, já dentro da área, mas foi travado na finalização por Rossi. Pouco depois, em jogada trabalhada na frente da área do Flamengo, Torres achou espaço, limpou para a perna esquerda e bateu colocado. Rossi caiu no seu canto esquerdo baixo e espalmou.

1 x 0 – O Flamengo abriu o placar de pênalti. Everton Cebolinha foi derrubado por Blake ao ser lançado por Carbone. Na cobrança, Pedro deslocou o goleiro e mandou a bola no canto esquerdo.

Quase um golaço – Everton Cebolinha recebeu virada de jogo, dominou de letra e partiu para cima da marcação. O camisa 11 passou no meio de dois adversários e finalizou colocado, mas viu a bola desviar no adversário e se perder pela linha de fundo.

2 x 0 – Se a primeira tentativa de golaço parou na defesa adversária, a segunda deu certo. Everton Cebolinha fez lance individual, tabelou com Gerson e bateu colocado, no canto esquerdo alto de Blake. A bola bateu na trave e morreu no fundo do gol.

Quase o terceiro – Logo no primeiro lance do segundo tempo, Bruno Henrique fez jogada pelo lado esquerdo e rolou para Victor Hugo. O meio-campista soltou o pé, mas foi parado pelo goleiro Trent, que espalmou.

Não valeu – Em cobrança de falta, Cleiton apareceu no meio da defesa e serviu Gabigol. O camisa 10 completou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento do zagueiro do Flamengo.

Quase, De La Cruz! – Gabigol recebeu lançamento e ajeitou para De La Cruz, que vinha de frente. O uruguaio bateu firme, rasteiro, mas Trent caiu no canto direito e espalmou com a ponta dos dedos. No minuto seguinte, o novo reforço do Fla teve uma chance de falta e, novamente, parou no goleiro adversário.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 PHILADELPHIAUNION

Data e horário: 21 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: FC Series – Amistoso

Local: Al Lang Stadium, em São Petersburgo, na Flórida (EUA)

Cartões amarelos: Allan, Luiz Araújo, Varela (FLA)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pedro (12’/1°T), Everton Cebolinha (42’/1°T)

Flamengo: Rossi (Caio Barone); Varela (Wesley), David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira (Cleiton) e Carbone (Ayrton Lucas); Allan (Pulgar), Gerson (Victor Hugo) e Matheus Gonçalves (Arrascaeta); Luiz Araújo (De La Cruz), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

Philadelphia Union: Blake (Trent); Glesnes (Pierre), Makhanya (Elliott), Wagner (Mbaizo) e Berdecio (Real); Bueno (Martínez), Olney (Pariano), Sullivan e Rafanello (Vazquez); Torres (Ngabo) e Donovan. Técnico: Jim Curtin