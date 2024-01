Flamengo vai para cima de Luiz Henrique, enquanto Corinthians recua

Dirigentes do Flamengo vão à Europa tentar avanços nas tratativas. O clube admite ser uma “negociação difícil”.

ALEXANDRE ARAÚJO E LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

(UOL/FOLHAPRESS)

Flamengo e Corinthians protagonizam mais um cabo de guerra no mercado da bola, mas adotam posturas diferentes em relação ao atacante Luiz Henrique, do Betis, da Espanha.

“Tem três nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse: Léo Ortiz, Matías Viña e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis, que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para ter o desfecho positivo”, disse Bruno Spindel, diretor de futebol.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, pisou no freio. O mandatário alvinegro disse “não entrar em leilão”, e indicou que pode deixar as tratativas.

“Temos uma proposta, nos foi oferecido. O Corinthians não entra em leilão, quando chega nisso a gente sai fora”, apontou, em entrevista à CNN Brasil.

Flamengo e Corinthians são os clubes que permanecem com Luiz Henrique na mira. O Fluminense, clube onde o jogador fez a base, também tinha interesse, mas a proposta não se encaixou com o pretendido pelo Betis.

O Rubro-Negro coloca à mesa um empréstimo com direitos econômicos fixados. Um valor inicial seria pago por um contrato de um ano, e que seria abatido em caso de compra futura -informação, inicialmente, publicada pelo “ge”.

O Alvinegro apresentou proposta de compra, com valores parcelados. O clube já esteve otimista, mas indica que não houve mais avanços nas conversas

O Betis pede 18 milhões de euros, cerca de R$ 96 milhões na cotação atual, para vender o atacante. Ele foi titular contra o Granada e se destacou na vitória por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.