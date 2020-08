Flamengo sofre e busca empate com pênalti no final contra o Grêmio no Maracanã

Dois dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio seguem sem embalar na competição. Os times ficaram no empate, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, pela quarta rodada. O time gaúcho saiu na frente com Pepê, mas Gabriel, de pênalti, deixou tudo igual nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo chega a quatro pontos e segue com apenas um vitória em quatro jogos, ainda distante das primeiras posições. O Grêmio, com dois pontos a mais, também venceu apenas uma partida, mas segue invicto no Brasileirão, já que empatou três vezes.

O primeiro tempo foi bastante estudado, com os dois times se alternando com o domínio da posse de bola, mas sempre com preocupações defensivas e sem se expor demais. O Grêmio, com seu time titular, levava perigo nas bolas paradas de Jean Pyerre e o Flamengo criava boas chances em arrancadas na velocidade de Bruno Henrique e Gabriel.

Quando a partida já parecia se encaminhar para o intervalo, aos 44 minutos, o visitante abriu o placar em uma linda jogada. Alisson encontrou Pepê livre nas costas da defesa e o atacante bateu com violência e no alto para superar o goleiro Diego Alves

Mesmo em desvantagem no placar e precisando reagir, o Flamengo não conseguiu impor um ritmo de jogo mais intenso na segunda etapa. Fechado, o Grêmio se segurava sem grandes sustos e ainda levava perigo nos contra-ataques. Nas melhores chances do time gaúcho, Diego Souza e Isaque tiveram a oportunidades de concluir dentro da área, mas não conseguiram superar Diego Alves.

Apesar de não estar em noite brilhante, o time carioca ainda buscou o empate aos 43 minutos. Vitinho arriscou de fora da área e o chute foi bloqueado por Kannemann com a mão. Após consultar o VAR, o árbitro catarinense Rafael Traci marcou pênalti, que Gabriel converteu, garantindo o empate com um chute forte e alto

As equipes voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o rival Botafogo, no Maracanã, enquanto o Grêmio encara o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 GRÊMIO

FLAMENGO – Diego Alves; João Lucas (Renê), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Domenèc Torrent.

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Thiago Neves); Alisson (Thaciano), Diego Souza (Isaque) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Pepê, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Gabriel, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS – João Lucas, Filipe Luís e Gabigol (Flamengo); Geromel, Kannemann e Diego Souza (Grêmio).

RENDA E PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).