Flamengo: Pedro não aparece para treino desta segunda

O Flamengo venceu a partida contra o Atlético Mineiro no último sábado de virada. Porém, a vitória foi abalada por uma crise: logo após o jogo, Pablo Fernandéz, preparador físico do time, e o atacante Pedro acabaram se desentendendo e o caso acabou na delegacia. Ainda ontem, o clube demitiu o integrante da comissão técnica, mas mesmo assim, o jogador não compareceu ao treino da manhã desta segunda-feira.

Durante a partida, Pedro se recusou a continuar o aquecimento no fim do segundo tempo – apesar de o técnico Sampaoli ainda ter uma substituição a ser feita. A situação incomodou Pablo, que cobrou o jogador no vestiário.

Os dois começaram a discutir, e o preparador físico acabou dando um soco no rosto de Pedro, que foi para a delegacia acompanhado de advogado, prestou depoimento e realizou exame de corpo de delito, que constatou lesão no rosto e na boca.

A reapresentação do time visando a partida da Libertadores, que será na quinta, contra o Olímpia, estava marcada para às 9h. Pedro não apareceu, e nem o clube e nem e a assessoria do jogador se pronunciaram até o momento.