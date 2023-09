Flamengo, o milhão de bolsos vazios

No domingo, diante de mais de 63 mil torcedores, o Flamengo perdeu a chance mais clara de não terminar a temporada sem títulos

O que era uma grande chance de aumentar a coleção de troféus se tornou uma das maiores frustrações da história do Flamengo, que saiu de mãos vazias das seis competições que disputaram em 2023… e a situação pode piorar.

A última decepção do elenco mais caro da América Latina, avaliada em mais de R$ 800 milhões pelo portal especializado Transfermarkt, aconteceu no domingo.

No domingo, diante de mais de 63 mil torcedores, o Flamengo perdeu a chance mais clara de não terminar a temporada sem títulos, ao empatar em 1 a 1 com o São Paulo no Morumbi, resultado que sagrou o time paulista campeão da Copa do Brasil , depois de vencer o rubro-negro jogo de ida por 1 a 0, uma semana antes, no Maracanã.

O vice-campeonato sentenciou a continuidade do técnico Jorge Sampaoli, apontou como um dos principais responsáveis ​​pelo parece fracasso, com seus problemas para administrar o grupo, mudanças constantes nas escalações e a utilização de jogadores fora de seus cargos.

A imagem de Sampaoli caminhava para o vestiário assim que o julgado encerrou a partida, enquanto alguns de seus jogadores choravam em campo, descrevendo o momento conturbado do Flamengo.

“A gente planta as coisas para poder colher. Não plantamos muita coisa e não colhemos nada”, disse o atacante Gabigol, criticado pela torcida por sua queda de rendimento, após a final contra o São Paulo.

Misto de culpas

“Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar!”, cantava os jogadores rubro-negros depois de conquistarem a Copa Libertadores 2022, em outubro.

Estavam confiantes quanto a uma vitória sobre o time espanhol na final do Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Marrocos, em fevereiro deste ano.

O Real Madrid chegou à decisão, mas o Flamengo caiu na semifinal para o Al-Hilal da Arábia Saudita, derrotado por 3 a 2.

Dias antes, o Time perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Na sequência, foram derrotas na Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil.

Quatro desses fracassos foram sob comando do português Vítor Pereira, substituído em abril por Sampaoli, que protagonizou a eliminação inesperada nas oitavas de final da Libertadores, em agosto.

“Se você considera a expectativa gerada e o potencial do clube pela sua capacidade de investimento, seu poder financeiro, é realmente desastroso isso que o Flamengo está protagonizando”, disse o comentarista Mauro Cezar Pereira em seu canal no YouTube.

“A culpa não é só do técnico, dos dirigentes ou do departamento do futebol, é também dos jogadores, que também cometeram muitos erros graves ao longo da temporada”, acrescentou.

Mauro afirma que 2023 é “um dos piores anos” da história do clube. Outros não hesitam em dizer que é o mais desastroso.

“Romper com o passado”

A situação, no entanto, pode piorar para um elenco que tem nomes como Bruno Henrique, Filipe Luís, Everton Ribeiro, David Luiz, Gabigol, Giorgian de Arrascaeta, Gerson e Pedro.

Na única competição em que segue com vida, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o sétimo colocado, com 11 pontos atrás do líder Botafogo.

Com 14 rodadas a serem disputadas, o tempo está incluído fora da zona de classificação para a Libertadores de 2024, uma obrigação para os grandes clubes brasileiros.

“O mínimo que a gente tem que fazer é buscar essa vaga na Libertadores”, disse o lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Se os prognósticos se confirmarem, o Flamengo vai terminar o ano sem títulos pela primeira vez desde 2018, um ano antes do técnico português Jorge Jesus assume a equipe.

Depois da chegada de Jesus, o clube iniciou uma era de domínio no futebol sul-americano. Nas últimas cinco temporadas, foram dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

Mas após a saída do português, em julho de 2020, o clube sofre com a instabilidade em seu comando técnico.

Sete treinadores dirigiram a equipe desde então, incluindo Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado pela diretoria, apesar de ter vencido a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, e que no domingo foi campeão à frente do São Paulo.

Provavelmente mais um nome entrará na lista de ex-técnicos do Flamengo, já que a saída de Sampaoli é dada como certa.

“O dinheiro por si só não resolve nada”, afirmou Mauro. “Quem chegar tem que ter coragem para romper com o passado de 2019. Acabou, gente, já passou. Alguns jogadores dessa geração podem e devem continuar, mas não todo mundo”.

