Torcedor morre na comemoração do título do São Paulo

Imagens registraram a polícia usando bombas de efeito moral, jatos de água e cavalaria para dispersar os torcedores

O São Paulo conquistou ontem (24), pela primeira vez em sua história, a Copa do Brasil. A comemoração do título, porém, acabou em tragédia, com a morte de um torcedor que foi ferido na cabeça durante confronto entre público e a Polícia Militar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o torcedor, de 32 anos, foi encontrado caído com ferimento na cabeça em via próximo ao estádio do Morumbi. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela Delegacia De Homicídios E Proteção À Pessoa (DHPP).

Além da festa dentro do estádio, torcedores seguiram comemorando o título inédito nos arredores do Morumbi. Eles estavam concentrados na saída principal dos ônibus das delegações, impedindo a saída dos ônibus do Flamengo. A polícia usou de bombas de efeito moral, jatos de água e cavalaria para dispersá-los.

Imagens mostradas na transmissão do SporTV reveleram policiais militares dando golpes de cacetete em um grupo de torcedores do São Paulo.