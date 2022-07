Flamengo e Athletico voltam a se encontrar na Copa do Brasil

Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre São Paulo e América-MG, que fazem o primeiro jogo amanhã (28), em Minas Gerais

Na noite de hoje, a bola rola em um confronto que já pode ser considerado um clássico na Copa do Brasil: Flamengo e Athletico Paranaense, que já decidiram o título de 2013, vão se enfrentar pela quarta vez seguida. A equipe do Paraná eliminou os cariocas em 2019 e 2021, com direito a um 3×0 no Maracanã. Já o Urubu venceu em 2020.

Depois de ter perdido o jogo de ida das oitavas, com o apoio de seu torcedor, o Flamengo venceu o Galo no Maracanã e avançou de fase. Para esta noite, a torcida também estará em peso, já que todos os ingressos foram vendidos. O Furacão passou pelo Bahia com duas vitórias.

No sorteio, que foi realizado na última semana, o Flamengo reclamou de ter sido prejudicado e ameaçou entrar no STJD, mas acabou desistindo da ideia. Quem passar, enfrenta o vencedor do duelo entre São Paulo e América-MG, que fazem o primeiro jogo amanhã (28), em Minas Gerais.

Ambas as equipes estão em situação muito parecida no Brasileirão: o Athletico com 31 pontos, em 5º, e o Flamengo com 30, em 6º. Na última rodada, a equipe paranaense perdeu para o Botafogo, enquanto os cariocas venceram o Avaí. Ambas também estão vivas em competições internacionais: o Flamengo na Libertadores, e o Athletico na Sul-Americana.

Para o jogo de hoje, Dorival terá à disposição Vidal e Cebolinha, que já fizeram suas estreias e são opções no banco. Diego Alves, Rodrigo Caio e Bruno Henrique são desfalques por lesão, e Gustavo Henrique já foi anunciado pelo Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus.

Já o técnico Felipão não poderá contar com Christian, Julimar, Reinaldo e Pablo, lesionados, Orejuela e Vitor Roque, por já terem jogado por outra equipe, e Pedro Rocha, que está com o futuro indefinido.

Ficha técnica

Flamengo x Athletico

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – 27/07/2022, às 21h30 – jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Transmissão do SporTV e Premiere

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)

Árbitro assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)

Árbitro assistente 2: Alex Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)