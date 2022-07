Com novidades no elenco, Corinthians visita o Atlético Goianiense pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

Na Copa do Brasil de 2021, as equipes se enfrentaram na terceira fase, e o Atlético Goianiense levou a melhor

Para os amantes do sistema de mata-mata, hoje começa mais uma grande semana. Dois jogos abrem as quartas de final da Copa do Brasil: Atlético Goianiense x Corinthians e Flamengo x Athletico Paranaense.Em 2021, as duas equipes se enfrentaram na terceira fase desta mesma competição, e quem se deu melhor foi o time de Goiás, que venceu em São Paulo por 2×0 e segurou o empate sem gols em casa.

Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Fluminense e Fortaleza, que fazem o primeiro jogo amanhã, no Castelão.

O Atlético Goianiense, mandante deste jogo, vem de uma enorme vitória por 3×0 contra seu maior rival, o Goiás. Na Sul-Americana, também vem de classificação, e agora enfrentará o Nacional, do Uruguai, nas quartas de final. Entretanto, no Brasileirão, a vida da equipe goiana não está fácil. O Dragão ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Já são seis jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e um empate.

Para esta partida, o técnico Jorginho não poderá contar com vários jogadores que já participaram da competição por outras equipes, como Churín, Camutanga, Rhaldney, Willian Maranhão e Kelvin. Ramon, lesionado, só volta na próxima temporada.

Do outro lado, também vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores), o Timão usou essa última janela para se reforçar. Balbuena e Yuri Alberto já estrearam, e o volante argentino Fausto Vera, anunciado ontem (26), também já foi relacionado e pode aparecer em campo nesta quarta. Maycon e Fagner voltaram de lesões e também estarão à disposição.

Vítor Pereira terá de volta Cássio, que, com dores, havia sido poupado no Brasileirão. Apesar de já ter sido inscrito no BID e ter viajado com a equipe para Goiânia, Fausto não teve tempo para treinamento. Willian, Róger Guedes e Yuri Alberto devem formar o trio de ataque. Renato Augusto e Júnior Moraes, lesionados, e Bruno Méndez, que já jogou a Copa do Brasil por outra equipe, são desfalques.

No único encontro entre as equipes neste ano, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1×0, em Goiânia, com gol de Mantuan.

Ficha técnica

Atlético Goianiense x Corinthians

Estádio Antônio Accioly, Goiânia-GO – 27/07/2022, às 21h30 – jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Transmissão do SporTV e Premiere

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA – RJ)

Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)