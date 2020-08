Flamengo anuncia renovação de contrato de Diego por mais um ano

PUBLICIDADE

Rio de Janeiro, RJ

O Flamengo anunciou a renovação por mais um ano do contrato do meia Diego. O camisa 10 assinou o novo vínculo e ficará no clube até o final de 2021.

“Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito para mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado”, disse o jogador.

No Rubro-negro desde 2016, quando foi contratado para ser o grande astro da companhia, Diego venceu a Libertadores (2019), o Brasileiro (2019), a Supercopa (2020), a Recopa Sul-Americana (2020) e três Carioca (2017, 2019 e 2020).

“Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente”, completou ele.

Pouco após o anúncio feito pelo clube, Diego se manifestou pelas redes sociais e enviou uma mensagem à torcida.

“Alô, Nação. Estou aqui no melhor lugar do mundo, onde meu coração sempre esteve e sempre quer estar. Indo para mais um treinamento vestindo o Manto Sagrado. Feliz, renovado, renovando o contrato. O melhor está por vir e é com grande alegria e honra que digo para vocês que estamos mais junto do que nunca. Um beijo e vamos para cima”, afirmou.

Após ampliar o acordo com o meia, a diretoria se volta para acertar a permanência do goleiro Diego Alves. As partes já conversam e todos acreditam em um final feliz.

