Flamengo anuncia contratação de técnico português Paulo Sousa

Após um longo período de conversas com potenciais candidatos e negociações em Portugal, o Flamengo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (29) a contratação do técnico português Paulo Sousa, que assinou por dois anos com o clube rubro-negro.

Primeiro a ser sabatinado pelo clube, Sousa impressionou pelo conhecimento prévio sobre o elenco e também chamou atenção pelas ideias de jogo demonstradas.

Antes de ser formalizado no cargo, o treinador teve de se desvincular da seleção da Polônia, algo que aconteceu somente nesta quarta, quando pagou cerca de R$ 2 milhões de multa e assinou sua rescisão. Ele ainda não tem data fixada para chegar no Rio de Janeiro, mas estará com a mão na massa já no dia 10, quando o grupo se reapresenta no Ninho do Urubu.

Junto do novo comandante chegam Manuel Cordeiro (auxiliar), Victor Sánchez (auxiliar), Paulo Grilo (treinador de goleiros), Cosimo Cappagli (analista), e os preparadores Lluis Sala e António Gomez.