Inter anuncia Alexander Medina, ex-Talleres, como novo treinador

JEREMIAS WERNEK

O Internacional confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação de Alexander Medina para o cargo de treinador. O anúncio foi feito no Twitter, com postagem que remete ao apelido do técnico, ex-Talleres, da Argentina. O profissional uruguaio será o substituto de Diego Aguirre, que foi demitido ao final do Campeonato Brasileiro.

O contrato de Medina com o Inter será de um ano, com renovação automática para 2023 em caso de vaga à Libertadores ou título conquistado.

Aos 43 anos, Medina chega ao Inter depois de fazer bom trabalho no clube de Córdoba. A negociação entre os dirigentes gaúchos e o treinador teve altos e baixos. Com direito a recuo e tratativas com Paulo Sousa, de saída da seleção polonesa rumo ao Flamengo.

Além do Internacional, o San Lorenzo também demonstrou interesse em Medina e chegou a fazer oferta oficial. O Talleres igualmente apresentou proposta, mas aí para manter o treinador em Córdoba. O acerto entre Inter e Alexander Medina ocorreu nas últimas horas, após o clube gaúcho retomar as tratativas.