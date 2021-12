Cuca deixa o comando do Atlético-MG por ‘problemas familiares’

Cuca assumiu o comando do Atlético em março, em substituição ao argentino Jorge Sampaoli e conquistou a tríplice coroa pelo Galo

Campeão Brasileiro de 2021, Cuca anunciou que está deixando o cargo de técnico do Atlético-MG. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia no início da madrugada desta terça-feira, 28. O clube ainda não se posicionou oficialmente.

O treinador se reuniu com a diretoria do clube alvinegro e alegou problemas de ordem familiar para não seguir dirigindo o Atlético em 2022. De acordo com a reportagem, Cuca teria se comprometido a não trabalhar em nenhuma outra equipe na próxima temporada.

Cuca assumiu o comando do Atlético em março, em substituição ao argentino Jorge Sampaoli. No comando do time, conquistou o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Mesmo com o sucessor de Cuca ainda não definido, a reapresentação do time está marcada para o dia 17 de janeiro, enquanto a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro de 2022 acontecerá no dia 26 do mesmo mês.