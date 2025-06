Fla aposta em grupo com mais de 200 jogos na Champions para peitar o Bayern

IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

No caminho europeu que se desenha para o Flamengo no Mundial de Clubes, o Rubro-negro tem a seu favor um elenco que soma mais de 200 jogos na Liga dos Campeões. O primeiro desafio desse mata-mata é contra o Bayern de Munique, neste domingo, às 17h (de Brasília).

São oito jogadores com pelo menos uma partida a partir da fase principal da Champions League.

O volume de experiência se concentra em um trio: Alex Sandro, Danilo e Jorginho. Membros da “geração 1991” do Fla, eles estiveram em campo por 198 vezes na competição.

Jorginho, inclusive, foi campeão com o Chelsea na temporada 2020-2021 e é quem tem mais gols: nove. Danilo e Alex Sandro têm um gol cada um no torneio europeu.

Além deles, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Varela já tiveram algum enfrentamento na competição mais importante da Europa. Mas nenhum dos cinco bateu 10 jogos, individualmente.

Todos os jogadores do Flamengo somam 225 jogos a partir da fase de grupos da Champions.

Ayrton Lucas e Juninho até entraram em campo na competição europeia, mas na fase preliminar, onde estão os times mais fracos -bem longe do grau de dificuldade de um Bayern da vida.

Se o Flamengo passar pelo Bayern, a lógica indica outro jogo digno de Champions: o Paris Saint-Germain, atual campeão. Uma projeção ainda permite enxergar o Real Madrid na semifinal. Mas a missão de momento – complicada o suficiente- é encarar os alemães.

“É difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. Mas, na minha visão, o Bayern é bem melhor que o Chelsea”, disse Bruno Henrique, que disputou a Champions quando estava no Wolfsburg.

E o treinador?

O técnico Filipe Luís não entrou na conta do número de jogos feita pelo UOL. Mas o treinador carrega para o banco de reservas a bagagem de 46 enfrentamentos na Champions.

Filipe, por pouco, tem quase o mesmo número de partidas à frente do Flamengo: bateu 50 jogos, entre oficiais e amistosos, no empate com o Los Angeles FC. Faltam oito jogos para igualar Jorge Jesus.

O elenco do Flamengo na Champions

Alex Sandro – 78 jogos / 6.499 minutos / 1 gol

Danilo – 66 jogos / 5.302 minutos / 1 gol / 2 títulos (Real Madrid)

Jorginho – 54 jogos / 3.966 minutos / 9 gols / 1 título (Chelsea)

Gerson – 9 jogos / 341 minutos

Cebolinha – 9 jogos / 544 minutos

Luiz Araújo – 6 jogos / 275 minutos

Bruno Henrique – 2 jogos / 152 minutos

Guillermo Varela – 1 jogo / 90 minutos

Fase preliminar

Juninho – 7 jogos / 6 gols / 553 minutos

Ayrton Lucas – 2 jogos / 180 minutos