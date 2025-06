Ceilândia (DF) vence Mixto (MT) de virada e assume liderança

Por Lucas Alarcão

O Ceilândia venceu o Mixto, por 2 a 1, na tarde deste sábado (28/6), pela Série D Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Dionathã, para o Mixto, no primeiro tempo, na segunda etapa Tarta foi o herói do Gato Preto, e marcou duas vezes de pênalti para o Ceilândia.

Com a vitória, o Gato Preto vai provisoriamente à primeira colocação.

Já o Mixto, com a derrota, permanece provisoriamente na quarta colocação.

Mixto sai na frente

Para o Ceilândia, a vitória significaria chegar aos 20 pontos e conquistar a liderança provisória do grupo, já para o Mixto, os três pontos davam a tranquilidade para se manter no G4.

Aos 11 minutos o Ceilândia mostrou perigo ao gol adversário, após Tarta acertar chute de fora da área, contudo, o goleiro Mota fez boa defesa e manteve o empate.

Contudo, o enredo do jogo mudou após Raynan sair em contra ataque, e tocar para o camisa 17, Dionathã, o qual chutou cruzado e tirou o zero do placar.

A resposta do time da casa veio em seguida, apos Romarinho chutar de fora da área e a bola explodir no travessão.

Após esta chance, o Ceilândia apresentou dificuldades para criar, e o Mixto administrava a vantagem.

A equipe do Mato Grosso ainda teve a oportunidade de ampliar o placar no fim da primeira etapa, com o camisa 13, Pablo, mas o goleiro do Gato Preto, Elias, fez boa defesa e impediu o segundo gol.

Dessa forma, não havia tempo para mais nada, e o juiz apitou o fim da primeira etapa.

Doblete de Tarta

Para o segundo tempo o Ceilândia voltou com uma mentalidade mais ofensiva, e nos primeiros segundos quase abriu o placar, após o chute Kennedy, a bola rebateu entre os jogadores e ia entraram no gol, contudo, o goleiro Mota apareceu na hora certa para tirar a bola em cima da linha.

O Gato Preto insistia, e o gol ficava cada vez mais próximo, e após o passe na medida de Júnior Timbó, Valter Bala ia sair em frente ao gol, e o goleiro Mota só conseguiu parar a jogada fazendo pênalti no camisa 21 no Ceilândia.

Dessa forma, Tarta foi para a batida, e deixou tudo igual do estádio Abadião.

Após o gol, o Mixto deixou de administrar o resultado e foi buscar a vitória, e quase marcou o segundo gol em falta cobrada por Dionathã, contudo, Elias voou para fazer boa defesa.

O tempo ia passando, e nenhuma das equipes conseguia chegar ao gol adversário, dessa forma, a partida se tornou faltosa.

A partida ia chegando ao fim, e o empate era certo, porém, o futebol é a arte do impossível, e o árbitro marcou pênalti para o Ceilândia, após falta dentro da área.

Tarta novamente foi para a batida e novamente converteu, e incendiou a torcida do Gato Preto.

Após isto o árbitro apitou o fim da partida e consagrou o Ceilândia vitorioso.

Confusão

Depois do apito final, uma grande confusão tomou o gramado, os jogadores e comissão do Mixto foram para cima da arbitragem e tiverem que ser contido pela polícia presente no estádio.

Próximos jogos

Ambas as equipes seguem na disputa da Série D e retornam aos gramados no próximo sábado, no dia 05/07, o Ceilândia segue em sua casa e enfrentará o Luverdense no Abadião às 16h30.

No mesmo horário o Mixto receberá o Capital em seu estádio.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira